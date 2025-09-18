El excampeón mundial panameño Celestino ‘Pelenchín’ Caballero fue detenido en Miami

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El excampeón mundial de boxeo panameño, Celestino Pelenchín Caballero, fue detenido en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, el pasado lunes 15 de septiembre.

El portal Mugshots Zone fue el primero en reportar el hecho. De forma preliminar, se conoció que Pelenchín Caballero fue detenido cuando conducía un vehículo sin portar la respectiva licencia adecuada.

Hasta el momento, no se ha confirmado sobre la situación judicial del panameño, pero podría estar enfrentando un proceso migratorio.

Información en desarrollo...