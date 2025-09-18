Panamá, 18 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Estados Unidos

    El excampeón mundial panameño Celestino ‘Pelenchín’ Caballero fue detenido en Miami

    Henry Cárdenas P.
    El excampeón mundial panameño Celestino ‘Pelenchín’ Caballero fue detenido en Miami
    Pelenchín Caballero.

    El excampeón mundial de boxeo panameño, Celestino Pelenchín Caballero, fue detenido en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, el pasado lunes 15 de septiembre.

    El portal Mugshots Zone fue el primero en reportar el hecho. De forma preliminar, se conoció que Pelenchín Caballero fue detenido cuando conducía un vehículo sin portar la respectiva licencia adecuada.

    Hasta el momento, no se ha confirmado sobre la situación judicial del panameño, pero podría estar enfrentando un proceso migratorio.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más