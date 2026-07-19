El exclusivo club de los bicampeones consecutivos del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Albiceleste intentará revalidar la corona obtenida en Catar 2022, una proeza que únicamente Italia y Brasil han conseguido en casi un siglo de Copas del Mundo.

Argentina intentará este domingo convertirse en la tercera selección capaz de conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Levantar la Copa del Mundo es el mayor objetivo para cualquier selección nacional.

Sin embargo, repetir la hazaña cuatro años después ha resultado una misión reservada para muy pocos.

Desde la primera edición del Mundial, disputada en Uruguay en 1930, solo Italia y Brasil han logrado conquistar el campeonato en dos ediciones consecutivas, un registro que sigue siendo uno de los más difíciles de alcanzar en el fútbol internacional.

Con Argentina instalada en la final del Mundial 2026 como vigente campeona tras el título obtenido en Catar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de ingresar a ese reducido grupo histórico si derrota a España.

Italia abrió el camino

La primera selección en defender con éxito un título mundial fue Italia.

La Azzurra conquistó la Copa del Mundo organizada en casa en 1934, tras imponerse por 2-1 a Checoslovaquia en la final.

Cuatro años más tarde, en Francia 1938, volvió a levantar el trofeo al vencer por 4-2 a Hungría.

La Azzurra fue la primera selección en la historia en consagrarse bicampeona del mundo al conquistar las ediciones de 1934 y 1938. Foto: Archivo

En ambos campeonatos, el equipo estuvo dirigido por Vittorio Pozzo, quien continúa siendo el único entrenador en la historia que ha ganado dos Copas del Mundo.

La Segunda Guerra Mundial impidió la celebración de los Mundiales de 1942 y 1946, por lo que Italia conservó el título durante doce años antes de defenderlo nuevamente en 1950.

Sin embargo, fue eliminada en la primera fase y no pudo extender la racha.

Brasil construyó la segunda dinastía

Hubo que esperar dos décadas para que otra selección repitiera el logro.

Brasil conquistó su primer Mundial en Suecia 1958, liderado por un joven Pelé, de apenas 17 años.

Cuatro años después, en Chile 1962, la selección sudamericana volvió a proclamarse campeona tras derrotar por 3-1 a Checoslovaquia en la final.

La portada de la histórica revista chilena Estadio, inmortaliza el instante en que Mauro Ramos, capitán de Brasil, levanta el trofeo Jules Rimet ante una multitud en Santiago de Chile. Foto: Archivo

Aunque Pelé sufrió una lesión durante el torneo, Garrincha asumió el protagonismo y fue una de las figuras del equipo que consolidó a Brasil como la nueva potencia del fútbol mundial.

Desde entonces, ninguna otra selección ha conseguido defender con éxito el título mundial.

Los que estuvieron cerca

Varios campeones llegaron a la siguiente edición con opciones de repetir, pero se quedaron a un paso de igualar a Italia y Brasil.

Argentina, campeona en México 1986, alcanzó nuevamente la final en Italia 1990, aunque cayó ante Alemania.

Brasil también estuvo cerca tras ganar el Mundial de Estados Unidos 1994.

Romário besa el Trofeo de la Copa del Mundo tras la final de Estados Unidos 1994. Foto: Archivo

Cuatro años después llegó a la final de Francia 1998, donde perdió frente a la selección anfitriona.

Más recientemente, Francia conquistó Rusia 2018 y estuvo a minutos de convertirse en la tercera bicampeona consecutiva de la historia.

Sin embargo, Argentina terminó imponiéndose en la final de Catar 2022 en una definición por penales tras empatar 3-3 en 120 minutos.

Una hazaña que resiste el paso del tiempo

La dificultad para repetir un título refleja la evolución del fútbol internacional.

El aumento de la competitividad entre selecciones, la renovación constante de las plantillas y la exigencia física y táctica de los torneos han convertido la defensa del campeonato en uno de los mayores desafíos del deporte.

Prueba de ello es que, desde el bicampeonato de Brasil en 1962, han transcurrido más de seis décadas sin que otra selección consiga repetir la corona.

Argentina busca entrar en un club exclusivo

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también puede modificar uno de los registros más exclusivos de la historia de la Copa del Mundo.

Si Argentina vence a España, se convertirá en la tercera selección capaz de defender con éxito el título mundial, uniéndose a Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Diego Maradona levanta el trofeo de la Copa del Mundo tras la victoria en la final de 1986. Foto: Archivo

Si no lo consigue, ese reducido club continuará integrado únicamente por dos países, como ocurre desde hace más de 60 años.