El exfutbolista que estuvo muerto durante 7 minutos y llevó a Noruega a eliminar a Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

“Mi madre estaba organizando mi funeral”.

Estas son palabras de una persona que aún vive y que acaba de hacer historia. Su nombre: Stale Solbakken.

Solbakken, de 58 años, es el director técnico de la selección nacional de fútbol de Noruega.

El equipo que este domingo protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo que se disputa en América del Norte: eliminó a la cinco veces campeona, Brasil, en un partido electrizante.

Una vez acabado el encuentro, Solbakken fue y se abrazó fuertemente con su familia. No era para menos: hace poco menos de 25 años, el 13 de marzo de 2001, el corazón del técnico noruego se detuvo durante siete largos minutos.

Y estuvo en coma durante 26 horas.

“Mi madre me contó que mientras viajaba a donde yo estaba, sin saber mi estado real de salud, estuvo pensando en cómo organizar mi funeral”, le contó Solbakken al diario italiano Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, el hombre logró sobrevivir para llegar a dirigir a una de las mejores generaciones de futbolistas que ha dado el país nórdico en décadas. Estrellas como Martin Odegaard, del Arsenal inglés, y Alexander Sørloth , del Atlético de Madrid, han puestos los ojos sobre el combinado noruego.

Pero sobre todo el éxito viene con la aparición de Erling Haaland, del Manchester City, quien marcó dos goles frente a Brasil y ya ha anotado siete goles en este Mundial, los mismos que la leyenda argentina Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

Dos goles de Haaland frente a Brasil pusieron a Noruega en los cuartos de final por primera vez en la historia. / Getty Images

“Es el día más importante en la historia del fútbol noruego”, dijo el técnico tras la victoria sobre Brasil.

Pero precisamente la extraordinaria historia de Solbakken inicia con otro día importante y también frente a Brasil: la inolvidable victoria de Noruega en el Mundial de Francia de 1998.

Mediocampista

A mediados de los años 90, Staale Solbakken destacaba en la liga noruega, en medio de un resurgimiento del fútbol de ese país que comenzó a dar nombres como Tore Andre Flo o Ole Solskjaer, que lograron que el equipo se clasificara dos veces consecutivas a los Mundiales, el de Estados Unidos de 1994 y el de Francia de 1998.

Para la cita mundialista en Francia, Solbakken fue convocado e hizo parte del equipo que logró derrotar a la entonces campeona del mundo, Brasil, con goles de Flo y Recdal, en el último partido de la primera fase.

Eso le permitió clasificar a Noruega a los octavos de final de un Mundial por primera vez, aunque luego fueron eliminados por Italia.

Hasta ahí, ese fue el momento más importante del fútbol noruego.

Solbakken siguió su carrera. En el año 2000, con 33 años y ya mirando la jubilación, aterrizó en el FC Copenhagen, uno de los equipos con más historia de Dinamarca. Durante una sesión de entrenamiento, el 13 de marzo de 2001, Solbakken se perdió el conocimiento debido a un ataque cardíaco.

De inmediato, el médico del equipo, Frank Odgaard, notó que el corazón del jugador se había detenido, inició los procesos de primeros auxilios y pidió una ambulancia.

Solbakken (izq.) hizo parte de la Noruega de Francia de 1998, que logró vencer a Brasil 2-1. / Getty Images

Durante siete minutos su corazón no reaccionó y fue declarado clínicamente muerto. En el camino al hospital lograron reanimarlo e ingresarlo vivo. Allí permaneció 26 horas en coma.

“Recuerdo que vi una luz azul y después apareció un túnel. Recuerdo que pensé que me gustaría quedarme un poco más”, le dijo el técnico al podcast Drivkreft.

Su familia estuvo en vilo durante horas. Su madre, que vivía en Noruega, emprendió el viaje hacia Copenhagen. Pensó primero en el funeral de su hijo y después en cómo viviría si sobrevivía con una posible lesión cerebral.

Los médicos descubrieron que la razón del ataque cardíaco había sido una deficiencia congénita. Y la recomendación fue implacable: Solbakken debía retirarse del fútbol.

Le pusieron un marcapasos y se convirtió, a los 33 años, en técnico de fútbol.

Stale Solbakken es el técnico de Noruega, que ahora se enfrentará a Inglaterra por los cuartos de final. / Getty Image

“El mejor momento”

Solbakken comenzó a dirigir en el año 2000.

Durante estos 26 años ha estado en las ligas danesa, inglesa y alemana.

Tras un paso exitoso por el equipo en el que se había retirado, el FC Copenhagen, en diciembre de 2020 fue nombrado técnico de la selección de Noruega.

En ese momento comenzaba a perfilarse la nueva sangre del fútbol noruego: Haaland en Alemania y Odegaard en España. Sin embargo, no clasificaron al Mundial de Qatar 2022 ni tampoco a la Eurocopa de 2024.

Pero Solbakken siguió siendo el técnico.

Para las eliminatorias de 2026, tenían en su grupo al cuatro veces campeón del mundo Italia, entre otros rivales. Ganó los ocho partidos del grupo I y se clasificó directamente.

Ya en Norteamérica, la selección noruega no ha dejado de sorprender: quedó segunda de su grupo detrás de la todopoderosa Francia y en la segunda fase venció primero a Costa de Marfil y ahora, en octavos, al Brasil pentacampeón.

“Estos muchachos no solo cambiaron la historia del fútbol noruego, sino la historia de su país en general”, dijo Solbakken en un video compartido por la Federación Noruega de Fútbol.

“Esa alegría que estamos sintiendo ahora, también la están sintiendo todos en Noruega. Así que por eso, muchas gracias muchachos”, añadió.

Ahora, Noruega sueña. Está en los cuartos de final de un Mundial por primera vez en la historia y la clarividencia de su técnico ha tenido mucho que ver.

“Si sobrevivo a esto, sobreviviré a cualquier cosa”, dijo, pero hablando del Mundial.

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