Futsal masculino panameño conquista el oro en Guatemala 2025

La selección de futsal de Panamá se coronó este martes 28 de octubre campeona de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tras vencer 5-3 a Nicaragua en el cierre del torneo, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro al sumar 10 puntos en cuatro partidos disputados bajo el formato todos contra todos.

Con una destacada actuación colectiva, el equipo nacional demostró su poder ofensivo y su solidez durante todo el certamen.

En el partido decisivo ante los nicaragüenses, Alfonso Maquensi fue figura al marcar un doblete, mientras que Abdiel Ortiz, Ricardo Castillo y Ruman Milord completaron la cuenta goleadora para asegurar el triunfo y el título regional.

PANAMÁ 🇵🇦 CELEBRA ORO CENTROAMERICANO 🥇



Con el triunfo, 5 – 3 sobre 🇳🇮 Nicaragua llegan a 10 puntos y aseguran el oro centroamericano 🥇.



Con el triunfo, 5 – 3 sobre 🇳🇮 Nicaragua llegan a 10 puntos y aseguran el oro centroamericano 🥇.

Dominio total del campeón. ⚽🔥

La ruta hacia el oro incluyó un empate 3-3 frente al anfitrión Guatemala, una victoria 4-2 ante El Salvador y un contundente 6-3 sobre Costa Rica, antes del triunfo final ante Nicaragua, que consolidó la superioridad panameña a lo largo del torneo.

Con esta conquista, Panamá reafirma su protagonismo en la disciplina a nivel centroamericano y vuelve a subir a lo más alto del podio en una competencia que reunió a las mejores selecciones de la región.