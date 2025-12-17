NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pesar de haberse despedido en redes sociales, el futuro de Cecilio Waterman en Coquimbo Unido sigue abierto. Aunque el delantero panameño expresó su cariño por los hinchas del club tras la consagración de la institución como campeón del fútbol chileno, su regreso al conjunto Pirata aún podría concretarse.

El director deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez, aclaró la situación de Waterman en una entrevista con RedGol, donde reveló que el club está en negociaciones con los futbolistas cuyos contratos terminaron, entre ellos el del atacante panameño.

“Estamos hablando con todos los jugadores que terminaron contrato. Son 9 futbolistas de 20. Si se cierran las negociaciones y siguen, se anunciará, tal como se hizo con Juan Cornejo y Diego Sánchez”, explicó Ramírez.

La situación de Waterman ha sido motivo de especulaciones y, aunque el ariete centroamericano ha sido vinculado con O’Higgins, Coquimbo Unido sigue en conversaciones con él para definir su futuro.

El delantero panameño, quien tuvo una destacada temporada con Coquimbo, en la que anotó 11 goles y fue uno de los pilares en la consecución del campeonato, también podría tener la oportunidad de disputar la Copa Libertadores de América con el club, tras lograr la clasificación como campeones de la Primera División de Chile.

Coquimbo Unido realizó una impresionante campaña en el Torneo 2025, con 75 puntos acumulados, impulsada por una sobresaliente segunda vuelta, en la que sumó 14 victorias y 1 empate, resultados que le permitieron coronarse campeón y dar la vuelta olímpica.