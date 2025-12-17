Panamá, 17 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El futuro de Cecilio Waterman en Coquimbo Unido sigue abierto

    Humberto Cornejo
    El futuro de Cecilio Waterman en Coquimbo Unido sigue abierto

    A pesar de haberse despedido en redes sociales, el futuro de Cecilio Waterman en Coquimbo Unido sigue abierto. Aunque el delantero panameño expresó su cariño por los hinchas del club tras la consagración de la institución como campeón del fútbol chileno, su regreso al conjunto Pirata aún podría concretarse.

    +info

    El panameño José Luis Rodríguez estaría en el radar de RayadosUnión Coclé asciende a la LPF y debutará en el Clausura 2026Puerto Rico, República Dominicana y México se bajan de la Serie del Caribe 2026

    El director deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez, aclaró la situación de Waterman en una entrevista con RedGol, donde reveló que el club está en negociaciones con los futbolistas cuyos contratos terminaron, entre ellos el del atacante panameño.

    “Estamos hablando con todos los jugadores que terminaron contrato. Son 9 futbolistas de 20. Si se cierran las negociaciones y siguen, se anunciará, tal como se hizo con Juan Cornejo y Diego Sánchez”, explicó Ramírez.

    La situación de Waterman ha sido motivo de especulaciones y, aunque el ariete centroamericano ha sido vinculado con O’Higgins, Coquimbo Unido sigue en conversaciones con él para definir su futuro.

    El delantero panameño, quien tuvo una destacada temporada con Coquimbo, en la que anotó 11 goles y fue uno de los pilares en la consecución del campeonato, también podría tener la oportunidad de disputar la Copa Libertadores de América con el club, tras lograr la clasificación como campeones de la Primera División de Chile.

    Coquimbo Unido realizó una impresionante campaña en el Torneo 2025, con 75 puntos acumulados, impulsada por una sobresaliente segunda vuelta, en la que sumó 14 victorias y 1 empate, resultados que le permitieron coronarse campeón y dar la vuelta olímpica.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos. Leer más
    • Bonificación de fin de año de la Universidad de Panamá 2025 aún no se paga: ¿qué pasó?. Leer más