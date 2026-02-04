El futuro de Michael Amir Murillo: ¿destino en Turquía?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Besiktas está en negociaciones con el Marsella para fichar a Michael Amir Murillo y se habla de unos 6 millones de euros.

El tiempo de Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella parece estar llegando a su fin, y Turquía podría ser el destino del defensor panameño. Tras ser relegado al equipo de reserva por el entrenador Roberto De Zerbi, Murillo está cerca de cerrar su traspaso al Besiktas, equipo de la Superliga turca, que ha mostrado un fuerte interés en ficharlo.

Según informan desde Francia y Turquía, el Besiktas está negociando con el Marsella para hacerse con los servicios de Murillo. El traspaso estaría tasado en 6 millones de euros, y el lateral derecho de 29 años habría dado su visto bueno a la oferta del club turco, que le ofrecería un contrato por tres años y medio.

Esta posible transferencia llega en un momento clave, luego de que el técnico De Zerbi decidiera enviar a Murillo a la reserva y le pidiera que dejara el club tras el empate del sábado 31 de enero 2-2 contra el París FC. Según el periodista Ludovic Ferro de La Provence, el domingo De Zerbi responsabilizó al panameño por errores defensivos que contribuyeron a goles encajados, lo que derivó en la drástica decisión.

Al día siguiente, De Zerbi indicó en conferencia de prensa que Murillo carecía de “hambre” y lo criticó por los fallos defensivos. Desde ese momento, el futuro del jugador se volvió incierto en Marsella, lo que ha acelerado las negociaciones con el Besiktas.

Durante su tiempo en el Marsella, Murillo jugó 83 partidos con el primer equipo, anotando 6 goles y proporcionando 8 asistencias, y ha sido un jugador clave en temporadas anteriores. Esta campaña se convirtió en el segundo panameño en disputar la Liga de Campeones.

Por su parte, el periodista Mustafa Korkusuz, de TRT Spor Beşiktaş, informó que el Besiktas presentó un contrato de tres años y medio al istmeño.

Murillo llegó al Marsella en la campaña de 2023 y el año pasado firmó una extensión hasta 2028.