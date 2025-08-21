El gol de Caicedo que silenció al Saprissa en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una noche cargada de expectativa y presión ante una posible eliminación, el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) derrotó 1-0 al Deportivo Saprissa de Costa Rica con un golazo de tiro libre de Ángel Caicedo, resultado que lo deja a las puertas de la clasificación a los cuartos de final en la Copa Centroamericana.

Caicedo, 26 años de edad, vivió la noche más importante de su carrera. Su talento lo hizo jugar una final con Herrera FC en 2021 y luego fue parte del proyecto de Julio Dely Valdés en 2022 con el Árabe Unido. Sin embargo, el gol de táctica fija ante el club más grande de Centroamérica será una jornada para no olvidar.

El encuentro, marcado por unos mil costarricenses alentando de principio a fin en el general sur, fue de mejores ocasiones para la visita. Un total 13 remates morados que incluyeron cuatro atajadas del debutante Alex Rodríguez para firmar la primera portería en cero del CAI tras cinco duelos recibiendo al menos un gol.

Saprissa, con Fidel Escobar y Gustavo Herrera como titulares, intentó imponer condiciones desde la posesión del balón. Durante los primeros quince minutos, los ticos se adueñaron del esférico y probaron de media distancia, pero se toparon con Rodríguez que le sacó dos a Herrera y una a Jefferson Brenes.

El CAI, dirigido por Franklin Narváez, sufrió en el arranque. Sin embargo, poco a poco se acomodó en el campo con un cambio táctico: la línea de tres defensores que propuso su técnico en medio de la primera parte dio mayor solidez y permitió que los carrileros se proyectaran con más confianza. El juvenil Abraham Altamirano mostró destellos, aunque la zaga morada con Kendall Waston y Escobar se impuso en el juego aéreo.

La primera mitad concluyó sin goles, pero con la sensación de que los panameños podían crecer en el complemento. Así fue. Los cinco cambios no dejaron que el equipo se cayera en el aspecto físico, algo que los ha marcado en cinco jornadas de la LPF.

El gol llegó a siete minutos del final. Caicedo, en una acción a balón parado, ejecutó un tiro libre impecable que dejó sin opciones al espigado Esteban Alvarado.

Los minutos finales fueron de sufrimiento. Saprissa adelantó sus líneas, la Ultra Morada presionaba desde la tribuna sur y el CAI se aferraba a la ventaja. Rodríguez, nuevamente, fue figura al contener un cabezazo de Sinclair en medio de los cinco minutos del tiempo de reposición.

Al término del encuentro, Narváez destacó la madurez de su plantel y el hecho de que “hoy dependemos de nosotros mismos”. Por su parte, Paulo César Wanchope reconoció la falta de contundencia de su equipo y pidió disculpas a los aficionados que viajaron desde San José.

Con este triunfo, el CAI suma seis puntos y se jugará la clasificación en la última jornada frente al Cartaginés en el Fello Meza. Saprissa (6), por su parte, recibirá al Motagua (7) con la obligación de ganar. A segunda hora, Cartaginés (4) aplastó 8-1 a Verdes FC que ya quedó sin opciones.

Segundo revés

El triunfo del CAI representa apenas la segunda derrota que sufre el Deportivo Saprissa en Panamá por torneos internacionales. La primera se remonta a marzo del 2000, cuando el desaparecido Panamá Viejo FC lo superó 1-0 en el estadio Rommel Fernández con gol de Ricardo Phillips.

El hegemonía del fútbol panameño sobre los ticos se confirma con las victorias del CAI y Plaza Amador sobre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana 2025