El gran momento de Michael Murillo con el Olympique de Marsella

El futbolista panameño Michael Amir Murillo está pasando por un gran momento con el Olympique de Marsella; tiene la confianza del entrenador Roberto de Zerbi y se ha convertido en una pieza clave en el once titular.

Desde su llegada, Murillo ha demostrado su capacidad en la cancha al jugar de lateral izquierdo, derecho y central en línea de tres.

“Estoy contento con lo que estoy haciendo con el equipo en este momento. El entrenador confía en mí. Estás hablando de tres puestos, pero son puestos en los que ya he evolucionado durante mi carrera, así que está bien”, dijo Murillo en conferencia de prensa.

“Estoy contento, el entrenador tiene confianza en mí, puedo ayudar al equipo. Sigo trabajando para ganarme mi lugar y de momento está funcionando bien”, agregó.

🎙️𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 avant #RCSAOM :



"Strasbourg est une bonne équipe avec beaucoup de jeunes joueurs de qualité. Ils courent beaucoup mais on a bien travaillé cette semaine pour faire un résultat là-bas." 👉 https://t.co/TNTIpU5M64 pic.twitter.com/MNK3ivGST0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2024

El Marsella se enfrentará el domingo al Stragurgo, en la sexta fecha de la Ligue 1, en el que se ubica primero empatado con 13 puntos con el París Saint-Germain.

“Jugué en la defensa central, el entrenador confía en mí en esta posición y puedo contribuir a esta posición”, expresó Murillo, quien está en su segunda temporada con la institución.

« 𝑬𝒔𝒕-𝒄𝒆 𝒒𝒖’𝒊𝒍𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆̂𝒕𝒔 ? 𝑵𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒏 » 🗣️🔊🎶



Vous ne trouverez pas ambiance plus chaude ce soir dans la capitale des Gaules 😍🔥 #HappyMoments by @boulanger ✨ pic.twitter.com/Ft6ofHJwTG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2024

“No me sorprende, me conozco, conozco mis capacidades y cualidades. Es normal, no era muy conocido antes de venir aquí. No vemos muchos panameños en los clubes europeos”.

Un seul mot d'ordre : 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦 🔥 pic.twitter.com/cjFqfgAhYb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 23, 2024

El jugador de la selección de Panamá comentó que siempre es “emocionante” estar en la pelea por el título, pero reconoció que la campaña está comenzando y que quedan muchos partidos por disputar.

“Esto es gracias al trabajo realizado hasta ahora. Hay buena química con los jugadores que han llegado. Nuestros atacantes anotan, los defensores hacen un buen trabajo, por eso hemos tenido un buen comienzo de temporada fuera de casa”, comentó.

“Lo especial son los jugadores, la mentalidad, todos queremos poner al OM en su lugar. Todos queremos jugar partidos importantes, jugar en Europa y pasar grandes veladas con mucho ambiente”, finalizó.