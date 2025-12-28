El grito de gol: la voz eterna del fútbol

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Es el momento cumbre de un partido de fútbol, el más esperado. No importa si se trata de la final de la Copa del Mundo, de una final intercolegial, de un partido de eliminatorias, de liga profesional o de un amistoso entre amigos en la cancha del parque al lado de la casa. Un gol es un gol, y se grita y celebra con la misma pasión y entusiasmo, sin importar la circunstancia.

El grito de gol es ese grito de desahogo, de alivio, esa celebración que te llena de orgullo. Puede significar que tu equipo ha ganado algo: un partido, un campeonato, o simplemente que ha logrado algo totalmente extraordinario.

El ejemplo más claro de esto último fue la celebración desaforada e inaudita de los panameños alrededor del mundo cuando cayó el gol de Felipe Baloy ante Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El partido terminó 6-1 a favor de los ingleses, pero lo que más se recuerda es la celebración del pueblo panameño por su primer gol en una Copa del Mundo.

Pero, ¿acaso sabemos la mayoría de nosotros cómo nació esa manera de celebrar un gol, con un grito al cielo?

El origen del grito de gol

Según un artículo del medio digital Goal.com, publicado en 2020, la primera instancia registrada del grito de gol proviene de Brasil en 1946, en pleno auge de la era radial. Catorce años después de la primera transmisión de un partido de fútbol por radio, Rebello Junior, un comentarista de la ciudad de São Paulo, dio el primer grito de gol en una transmisión futbolística de la historia.

El narrador gritó el gol hasta quedarse sin aire ni aliento, dando así origen a una tradición que ha tomado fuerza alrededor del mundo. Todo nació por una necesidad, tanto para quien narraba como para quien escuchaba esas transmisiones radiales.

En aquellos tiempos, lo que hoy damos por sentado no existía. A la televisión aún le faltaban años para convertirse en un medio de transmisión masivo y las producciones en vivo de eventos deportivos estaban lejos de ser una realidad.

No había gráficos ni repeticiones. Al narrador le tocaba describir y decorar todo el escenario. Al gritar ese primer gol y sostenerlo durante varios segundos, permitió que el rugido del público creciera, dejando que el oyente pudiera saborear, aunque fuera por instantes, lo que significaba estar ahí.

Para transportar al oyente al estadio y permitirle recrear en su mente lo que estaba ocurriendo, era necesario transmitir esa emoción que solo se siente al presenciar un gol en carne propia. Desde ese momento, el grito de gol se convirtió en costumbre y tradición a lo largo y ancho de los países de habla hispana y portuguesa del continente americano, hasta llegar a Europa, principalmente España y Portugal.

Con el paso de los años, esta tradición se ha expandido dentro de la misma cultura futbolera latina. La emoción expresada por un narrador cuando cae un gol también se ha trasladado a las reacciones ante una ocasión fallada por poco o una atajada que evita la anotación en el último suspiro.

El grito de gol se ha convertido en el himno internacional del fanático del fútbol. Cruza fronteras, conecta culturas y une a personas de distintos orígenes.

El grito de gol es la esencia del deporte más pasional y popular del mundo.