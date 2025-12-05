El grupo ideal para Panamá antes del sorteo del Mundial 2026

Exclusivo Suscriptores

Este viernes se celebrará el sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 a las 12:00 p.m. en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., y la expectativa en Panamá está al rojo vivo. La selección panameña, que participará por segunda vez en su historia en un Mundial, espera con ansias conocer a sus rivales.

La selección de fútbol de Panamá quedó ubicada en el bombo 3. LP / Anel Asprilla

Para calentar motores, Jaime Heilbron, Henry Cárdenas, Humberto Cornejo y Guillermo “Billy” Pineda comparten cuál sería, para ellos, el grupo ideal para Panamá, eligiendo rival bombo por bombo. Panamá, ubicado en el bombo 3, se enfrentará a equipos provenientes de los bombos 1, 2 y 4.

Bombo 1: Los favoritos y cabezas de serie

Los posibles rivales del bombo 1, al no poder compartir grupo con los anfitriones, son Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Jaime: Mi opción preferida dentro de estas posibilidades es Portugal. Si tu cabeza de serie es un sudamericano como Argentina o Brasil, te expones a que tus rivales de los bombos 2 o 4 sean ambos europeos y termines con un grupo como Brasil, Croacia e Italia. Además, habría algo especial en enfrentar a Cristiano Ronaldo en su último Mundial y, si se puede, que sea en el primer partido de Panamá.

Este será el último mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal. EFE.

Henry: Pensando en una destacada actuación de Panamá en la Copa del Mundo de 2026, con una clasificación a dieciseisavos de final, a Panamá le convendría un sorteo benévolo. En Rusia 2018, Bélgica fue uno de los rivales. Pese a la trayectoria de Bélgica, hasta ahora el onceno europeo no se presenta con la etiqueta de hace ocho años, con una de sus mejores generaciones de la historia. No sería nada fácil plantar cara ante Bélgica y ojalá sea el primer partido de Panamá en la fase de grupo.

Humberto: Sin duda España sería una prueba de fuego. España, liderada por jugadores como el joven prodigio Lamine Yamal, es actualmente uno de los equipos más poderosos del fútbol mundial. El conjunto ibérico ocupa la primera posición del ranking FIFA y llega como campeón de Europa y subcampeón de la Liga de Naciones. Además, fue campeón del Mundial de 2010 y es un equipo que se ha clasificado para todos los mundiales desde 1978. Para Thomas Christiansen, enfrentarse a España tendría un valor sentimental importante. Panamá, si comparte grupo con España, tendría la oportunidad de medir fuerzas con un equipo histórico y de gran tradición.

España es el número 1 del ranking mundial de la FIFA. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Billy: Brasil representa para Panamá el rival soñado del bombo 1. La canarinha no solo es la selección con más títulos mundiales, sino que también es el equipo que más seguidores tiene en suelo panameño. La presión por los 24 años desde su último título y la falta de claridad a pesar de la constelación de estrellas me hace irme por el equipo de Ancelotti. Además, el antecedente del empate 1-1 en 2019 alimenta la ilusión de competir dignamente.

Brasil llega a la Copa del Mundo con muchas dudas. EFE/EPA/ANDY RAIN

Bombo 2: Otras potencias

Al no haber integrantes de Concacaf en el bombo 2, todos los equipos son posibles rivales. Estos son Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

Jaime: De las opciones de este bombo, la que más me llama la atención es Australia, y ojalá en el segundo partido. Desde que se mudó de la Confederación de Oceanía a la asiática, no se ha perdido un solo Mundial. Además, por la distancia entre ambos países y los compromisos regionales, es muy difícil organizar amistosos entre sí, lo cual convierte una Copa del Mundo en la oportunidad perfecta para verse las caras.

Jugadores de la selección de Australia. Tomada de FIFA

Henry: Australia va a su sexto mundial consecutivo, pero es un rival al que Panamá puede vencer o por lo menos sacarle un punto. La selección australiana también será un rival complicado, pero los panameños tienen las armas para superarlos.

Humberto: Ecuador podría ser un adversario formidable para Panamá. Los ecuatorianos llegaron al Mundial 2026 ocupando el segundo lugar de la clasificación sudamericana, solo por detrás de Argentina. Ecuador buscará mejorar su actuación en el Mundial de Catar 2022, donde cayó en fase de grupos. Enfrentar a Ecuador sería una oportunidad para desafiar a una selección que no solo está en crecimiento, sino que también busca consolidar su protagonismo en las rondas de eliminación directa.

Ecuador sería un rival difícil del Bombo 2 del Mundial. EFE

Billy: Del bombo 2, Australia surge como la mejor alternativa para Panamá, especialmente si el objetivo es evitar a los sudamericanos en gran estado de forma. Australia es un equipo duro, físico, disciplinado, uno que siempre está y compite con intensidad, pero sin la calidad individual ni el potencial ofensivo de Colombia, Uruguay o Ecuador. En el papel, sería un duelo cerrado, estratégico y con opciones reales de puntos.

Bombo 4: La gran incógnita

Los posibles rivales del bombo 4 para Panamá son: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda y los cuatro ganadores de la repesca europea, que podrían ser Italia, Suecia, Polonia y Dinamarca.

Jaime: De entrada, no quisiera un equipo europeo de este bombo; sería el peor escenario. Al haber escogido a Australia por el bombo 2 como representante de la Confederación de Asia, no puedo escoger a Jordania. Eso me deja como opciones a Cabo Verde, Ghana y Nueva Zelanda. De esas tres selecciones, prefiero jugar contra Nueva Zelanda. La razón es clara. En dos de los últimos tres repechajes camino a la Copa del Mundo se enfrentó a equipos de Concacaf y ambas veces perdió. En 2014 cayó ante México y en 2022 fue víctima de Costa Rica. Pareciera ser que por su estilo de juego se le hace más difícil cruzarse con equipos de Concacaf. Ojalá nos toquen en el último partido de la fase de grupos.

Henry: Nueva Zelanda estará en su tercera Copa del Mundo, después de sus participaciones en 1982 y 2010. Es otra selección a la que Panamá tendría posibilidades de vencer. En papel pareciera la más fácil, pero no lo es; su historial está marcado por dolorosas eliminaciones en repechajes, nueve en total, solo con dos clasificaciones. No obstante, los dirigidos por Thomas Christiansen han mostrado nivel para dejar claro en la cancha quién es mejor.

La selección de Nueva Zelanda es un rival deseado por Panamá. Cortesía

Humberto: Un buen rival para Panamá es Nueva Zelanda. Los kiwis llegan a su tercera Copa del Mundo, habiendo participado anteriormente en España 1982 y Sudáfrica 2010. Aunque no tiene la misma trascendencia que otros equipos, su determinación y el trabajo en equipo lo convierten en un rival interesante. Para Panamá, enfrentarse a Nueva Zelanda sería una oportunidad para mostrar sus credenciales ante una selección que también luchará por mostrar su desarrollo.

Al estar jugando repechaje, de clasificar, Italia caería en el bombo 4. EFE.

Billy: En el bombo 4, la opción obligatoria sería un europeo proveniente del repechaje, y la imaginación ya se enciende con el posible regreso de Italia después de 12 años. Aunque no compite desde 2014, Italia sigue siendo un nombre histórico, cuatro veces campeón del mundo, con una identidad táctica reconocible y futbolistas capaces de resolver. Si los ticos pudieron hace 11 años, yo digo que Panamá también puede dar la sorpresa ante la tetracampeona mundial. Eso sí, antes tiene que clasificar.