El incidente Araúz-Mayorga deja mal parada a Panamá

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El enfrentamiento entre Jonathan Araúz y el técnico José Mayorga tras la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial reabre el debate sobre disciplina y manejo interno.

El incidente protagonizado ayer entre el pelotero Jonathan Araúz y el director técnico José Mayorga de la selección de béisbol de Panamá fue un desafortunado puntapié final a la participación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Panama pinch-hitter Jonathan Arauz had to be held back during an altercation with manager José Mayorga while they were down one in the ninth inning and facing elimination



A former Red Sox, Orioles and Mets infielder, Arauz got just one start and five at bats in this WBC pic.twitter.com/jhgdbSj91X — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 9, 2026

Las derrotas dolorosas vienen con frustraciones. También traen cuestionamientos. Y frecuentemente resultan en señalamientos y búsquedas de culpables.

Todo esto ocurre desde el lente público, protagonizado por la propia prensa que busca encontrar responsables a la hora de racionalizar una eliminación dolorosa, como también puede suceder dentro de un mismo equipo, entre jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

Todo aquel que en algún momento ha estado involucrado con cualquier equipo deportivo, a cualquier nivel, sabe que los asuntos del equipo se deben manejar puertas para adentro. Los trapos sucios deben mantenerse en privado.

Lo que pasó ayer con Jonathan Araúz, tras ser puesto out en la parte baja del noveno episodio al volver al dugout, estuvo mal. No sabemos qué le dijo José Mayorga al acercarse, pero su reacción, en cámara y ante los ojos del mundo, fue desafortunada.

Jonathan Araúz had to be separated from manager Jose Mayorga after a ninth-inning groundout https://t.co/vH7Gbbv3RE — Sports Illustrated (@SInow) March 10, 2026

Ese intento de lanzarse contra el entrenador —y que tuvo que ser contenido por otro asistente técnico— lo hizo lucir muy mal. Al vestir la camiseta con el nombre de Panamá en el pecho, el país también quedó mal representado. Cuando vistes el uniforme de tu país, no solo te representas a ti mismo, sino a toda una nación.

Cuando entré inmediatamente a redes sociales después de terminado el partido, mi algoritmo estaba lleno de cuentas extranjeras reviviendo ese momento. Ese momento me hizo sentir vergüenza. A mí me gusta que Panamá se vuelva viral, pero por las razones correctas, como la celebración del gol de Cecilio Waterman con Thierry Henry.

“You are my idol, You are my idol.” 🗣️



Panama's Cecilio Waterman to Thierry Henry after scoring a banger in stoppage time and celebrating with the French legend 🔥👏 pic.twitter.com/lSYJZsvEqe — Golazo America (@GolazoAmerica) March 21, 2025

Ganar o perder ahora mismo es lo de menos. Sí, todos estamos tristes de que Panamá quedó eliminada y terminó última en su grupo del Clásico Mundial de Béisbol.

Por momentos se jugó bien, por otros se jugó mal. Es normal y saludable cuestionar las decisiones del cuerpo técnico, en especial cuando conducen a resultados que no son los deseados.

Pero hay formas y hay formas. Cuando formas parte de un equipo, el grupo debe proyectar un frente de unidad hacia afuera. No importa cómo sea la situación dentro del vestuario.

Dentro del vestuario —o la casa club o clubhouse, como se le conoce en béisbol— que se digan todo lo que quieran, pero que se quede entre ellos. Todo esto por el bien del equipo y del país al que representan.

En la conferencia de prensa posterior al partido, cuando se le cuestionó sobre el suceso, José Mayorga mostró cómo se deben manejar estas situaciones. El director técnico fue tajante al decir que se trataba de “temas de clubhouse y lo resolvemos en el clubhouse”. Así se maneja una situación de esta índole.

Panama 🇵🇦 manager José Mayorga says he will not comment on the incident with Jonathan Arauz in the dugout.



“These are clubhouse matters and stay in the clubhouse.” pic.twitter.com/XMmkBgNE31 — Francys Romero (@francysromeroFR) March 9, 2026

Araúz, en cambio, echó leña al fuego y sal a la herida. En lugar de retractarse y mostrarse arrepentido por lo sucedido, el pelotero istmeño aumentó la tensión al compartir abiertamente su inquietud con las decisiones del cuerpo técnico, siendo por momentos muy específico con sus críticas. Por ejemplo, la siguiente declaración:

“Desde el mal manejo de los dirigentes, la falta de agresividad que tuvieron. No se tomó ningún replay, les faltó mucha agresividad. De nada sirve que los jugadores salgamos a dar el 100 %, cuando falta esa parte que es fundamental”.

Declaraciones públicas como estas dejan mal parado a Panamá como equipo y a Jonathan Araúz como jugador, quien, con 27 años, todavía tiene varios años posibles de carrera por delante.

🇵🇦"DE NADA SIRVE SALIR AL 100% SI EL DIRIGENTE NO SALE AGRESIVO"😳



Jonathan Araúz fue muy crítico de las decisiones que el coacheo hizo durante el #WBC para Panamá😱



📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uNNdoLinzF — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 9, 2026

¿Qué estratega de Grandes Ligas querrá tenerlo en su equipo tras ver este comportamiento frente a las cámaras?

Por último, y reconociendo que el manejo del vestuario y el comportamiento dentro y fuera de él no es un tema exclusivo del béisbol, espero que los jugadores de la selección de fútbol de Panamá hayan prestado atención a esta situación.

En apenas tres meses, los mejores futbolistas del país estarán representándonos en la Copa del Mundo, bajo la lupa y ante las cámaras de todo el planeta.

Espero que, si se presentan momentos de tensión o estrés, sepan manejarlos adecuadamente y dejar cualquier enfrentamiento o discusión dentro del vestuario, como un asunto estrictamente interno.