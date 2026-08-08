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    Fútbol

    El Inter Miami apoya a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre

    EFE
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    El Inter Miami apoya a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre
    Lionel Messi, en una fotografía de archivo en Panamá. NSN

    El Inter Miami apoyó este sábado a su capitán Leo Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge, a los 68 años.

    “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, escribió el Inter Miami en su cuenta de X.

    El club de Florida disputa este mismo sábado un partido de la Leagues Cup contra el Monterrey mexicano, una cita en la que, a falta de confirmación oficial, Messi no estará presente.

    Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado por la noche en Rosario (provincia de Santa Fe), según expresó el sanatorio Centro de esa ciudad en el que el empresario de 68 años se encontraba ingresado.

    “Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02.00 horas (05.00 GMT)”, publicó la clínica con la firma del doctor Carlos Mackey.

    “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, agregó el texto oficial.

    Jorge Messi nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

    EFE

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