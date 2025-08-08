El Inter Miami regresa a la MLS sin Messi y con el derbi de Florida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Inter Miami, en principio sin Lionel Messi por la lesión muscular que sufrió el pasado 2 de agosto, regresa este fin de semana a la MLS en el derbi de Florida al visitar al Orlando City.

El conjunto que dirige Javier Mascherano se clasificó para los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer el miércoles a los Pumas UNAM por 3-1.

Otra noche mágica de fútbol en el @chase_stadium 🪄🏟️ pic.twitter.com/Hs6ucdnNoz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

En cuartos se enfrentarán a los Tigres UANL, pero antes de ello volverán a la competición doméstica con un partido este domingo en el campo del Orlando City.

El equipo que entrena Óscar Pareja también se sacó el boleto para los cuartos de la Leagues Cup, donde le espera el Toluca.

Next challenge: Tigres 🐯👊



The Quarterfinals stage is set. Let’s pack the stadium.

🔗 Get your tickets now: https://t.co/rRViIIwL4C pic.twitter.com/CiQRT4O0EF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2025

El domingo se jugará asimismo otro partido muy destacado entre los Seattle Sounders, el único que hizo pleno en la primera ronda de la Leagues Cup con tres victorias en tres encuentros, y el renacido LA Galaxy.

Vigente campeón de la MLS Cup, pero muy lastrado por la lesión de Riqui Puig, el Galaxy está firmando una temporada horrible en liga como colista del Oeste con 16 puntos y solo tres victorias en 24 partidos.

Pero en la Leagues Cup ha encontrado alivio a su campaña clasificándose para los cuartos, donde se medirá al Pachuca.

4 tacos de asada con todo 🌮 pic.twitter.com/hkCbf3yNJl — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2025

Por su parte, los Sounders buscarán un puesto en las semifinales de la Leagues Cup ante el Puebla.

Descansado para esta vuelta de la MLS llega el Philadelphia Union, que no participa en la Leagues Cup. El líder del Este se verá las caras el sábado frente al Toronto.

En el Oeste, el San Diego, primero de esa conferencia, intentará olvidar su decepcionante papel en la Leagues Cup con su visita al Sporting Kansas City.

Además, Los Angeles FC (LAFC), que acaban de fichar a Son Heung-min, jugarán a domicilio contra el Chicago Fire mientras que los Vancouver Whitecaps, que recientemente incorporaron a Thomas Müller, viajarán a California para enfrentarse a los San Jose Earthquakes.

El Cincinnati-Charlotte, el derbi texano Austin-Houston Dynamo y el Dallas-Portland son otros duelos destacados de esta jornada de la MLS.