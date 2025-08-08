Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MLS

    El Inter Miami regresa a la MLS sin Messi y con el derbi de Florida

    EFE
    El Inter Miami regresa a la MLS sin Messi y con el derbi de Florida
    Lionel Messi salió lesionado en su partido del 2 de agosto contra el Necaxa mexicano. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    El Inter Miami, en principio sin Lionel Messi por la lesión muscular que sufrió el pasado 2 de agosto, regresa este fin de semana a la MLS en el derbi de Florida al visitar al Orlando City.

    El conjunto que dirige Javier Mascherano se clasificó para los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer el miércoles a los Pumas UNAM por 3-1.

    En cuartos se enfrentarán a los Tigres UANL, pero antes de ello volverán a la competición doméstica con un partido este domingo en el campo del Orlando City.

    El equipo que entrena Óscar Pareja también se sacó el boleto para los cuartos de la Leagues Cup, donde le espera el Toluca.

    El domingo se jugará asimismo otro partido muy destacado entre los Seattle Sounders, el único que hizo pleno en la primera ronda de la Leagues Cup con tres victorias en tres encuentros, y el renacido LA Galaxy.

    Vigente campeón de la MLS Cup, pero muy lastrado por la lesión de Riqui Puig, el Galaxy está firmando una temporada horrible en liga como colista del Oeste con 16 puntos y solo tres victorias en 24 partidos.

    Pero en la Leagues Cup ha encontrado alivio a su campaña clasificándose para los cuartos, donde se medirá al Pachuca.

    Por su parte, los Sounders buscarán un puesto en las semifinales de la Leagues Cup ante el Puebla.

    Descansado para esta vuelta de la MLS llega el Philadelphia Union, que no participa en la Leagues Cup. El líder del Este se verá las caras el sábado frente al Toronto.

    En el Oeste, el San Diego, primero de esa conferencia, intentará olvidar su decepcionante papel en la Leagues Cup con su visita al Sporting Kansas City.

    Además, Los Angeles FC (LAFC), que acaban de fichar a Son Heung-min, jugarán a domicilio contra el Chicago Fire mientras que los Vancouver Whitecaps, que recientemente incorporaron a Thomas Müller, viajarán a California para enfrentarse a los San Jose Earthquakes.

    El Cincinnati-Charlotte, el derbi texano Austin-Houston Dynamo y el Dallas-Portland son otros duelos destacados de esta jornada de la MLS.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarte. Leer más