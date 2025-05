El jinete panameño Luis Sáez brilla en el lodo y conquista el Kentucky Oaks 2025

El jinete panameño Luis Sáez se proclamó este viernes 2 de mayo ganador de la edición 151 del Longines Kentucky Oaks.

Sáez obtuvo el triunfo con la monta de Good Cheer. Este ejemplar es entrenado por Brad Cox, quien cosechó su tercera victoria en esta carrera, tras los triunfos con Monomoy Girl (2018) y Shedaresthedevil (2020).

Good Cheer wins the 151st Kentucky Oaks on a sloppy track at Churchill Downs Trained by Brad Cox, ridden by Luis Saez. pic.twitter.com/hydvPNN6Jt

El darienita también ha ganado carreras de gran prestigio como la Breeders’ Cup (2020), Copa Saudí (2020) y la Copa Mundial de Dubái (2021).

"She's not that big and you never thought she'd have that kind of heart, but this filly is something else," jockey Luis Saez said of Kentucky Oaks winner Good Cheer.



Trainer Brad Cox agreed: "She's Perfect Cheer."#kentuckyoaks #kyoaks



📷Nellie Carlson and EquiSport Photos pic.twitter.com/qqp2l0KB0e