El Legado Panameño en las Series Mundiales de las Grandes Ligas

Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Teoscar Hernández tocaron el cielo de las Grandes Ligas, al consagrarse campeones de la Serie Mundial con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles al derrotar a los Yankees de Nueva York en cinco partidos.

Este es un momento muy especial para todos los beisbolistas y a la que varios panameños han tenido la oportunidad de disfrutar.

El primer istmeño en lograr esta hazaña fue Héctor López, al conquistar la Serie Mundial de 1961 con los Yankees, en el que vencieron en cinco encuentros a los Rojos de Cincinnati.

López volvería a saborear las mieles del campeonato, cuando los Bombarderos de Bronx vencieron a los Gigantes de San Francisco en siete juegos.

Los istmeños que más anillos de Clásico de Otoño son los serpentinero Mariano Rivera y Ramiro Mendoza, quienes acumularon cinco en sus carreras.

The @Yankees signed Mariano Rivera as an amateur free agent 24 years ago today. pic.twitter.com/fothEafXom — Cut4 (@Cut4) February 17, 2014

Rivera todos los logró con los Yankees (1996, 1998,1999, 2000 y 2009), mientras que Mendoza ganó cuatro con los Bombarderos (1996, 1998,1999 y 2000) y uno con los Medias Rojas de Boston (2004). El único nacido en Panamá en lograr esta proeza.

Por otro lado, la primera vez que tres panameños ganaron la Serie Mundiale en un mismo equipo ocurrió en la campaña de 1979, cuando Omar Moreno, Rennie Stennett y Manny Sanguillén formaron parte de los Piratas de Pittsburgh que doblegaron a los Orioles de Baltimore en siete partidos. Sanguillén ya había celebrado un título en 1971.

Esta proeza sería igualada 17 años después, cuando Mariano, Ramiro y Rubén Rivera en 1996 superaron a los Bravos de Atlanta en siete encuentros. En ese año, El Expreso de Puerto Caimito era el setup, el de La Enea de Guararé era relevista y Rubén era uno de los mejores prospectos de las Mayores.

“This will be in my heart forever.”



The moment Manny Sanguillen found out he was a Pirates Hall of Famer. pic.twitter.com/uoyFdews17 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) May 21, 2024

Otros panameños que ganaron dos Series Mundiales están Allan Lewis (1972 y 1973) con los Atléticos de Oakland y el coclesano Juan Berenguer con los Tigres de Detroit (1984) y los Mellizos de Minnesota (1987).

Juan Berenguer sent an emphatic message to his former team on this date in 1987.



El Gasolino. pic.twitter.com/Tdpj8ba9UL — The Twins Almanac (@TwinsAlmanac) October 9, 2024

Lewis estuvo con los Atléticos cuando derrotaron en siete encuentros a los Rojos de Cincinnati (1972) y Mets de Nueva York (1973), mientras que Berenguer con los Tigres venció a los Padres de San Diego y con los Mellizos a los Cardenales de San Luis.

10.25.2008 #WorldSeries Game 3



Carlos Ruiz with the walk-off RBI pic.twitter.com/Ok20Z9joD8 — John Foley (@2008Philz) October 25, 2024

Carlos Calicho Ruiz conquistó su único anillo en 2008 con los Filis de Filadelfia y el último istmeño en lograrlo fue el metropolitano Johan Camargo con los Bravos de Atlanta en 2021.