El LIV Golf aumenta a 57 el número de participantes

El LIV Golf anunció cambios clave para 2026, con más jugadores, ajustes en su formato y avances en su reconocimiento por el ránking mundial.

El LIV Golf, circuito de ese deporte financiado por Arabia Saudí, contará desde febrero de 2026 con 57 jugadores, incluidos 13 equipos y cinco jugadores por invitación (‘wild card’), según anunció este martes la organización.

La organización anunció hoy avances para la temporada regular mejorando las oportunidades de clasificación, añadiendo una tercera plaza en la tercera edición de LIV Golf Promotions, que se celebrará del 8 al 11 de enero de 2026 en Black Diamond Ranch de Lecanto (Florida, Estados Unidos).

Más de 80 jugadores de 24 países ya han confirmado su participación para optar por esas plazas.

Los tres primeros clasificados en LIV Golf Promotions entrarán en la competición regular del circuito, junto al zimbabuense Scott Vincent y el japonés Yosuke Asaji, quienes sellaron su plaza al liderar las denominadas Series Internacionales 2025, que finalizaron el mes pasado en Riad.

El torneo de promoción constará de cuatro rondas de 18 hoyos cada una, al término de las cuales los tres primeros obtendrán su lugar en el LIV Golf, además de un premio de 200.000 dólares para el ganador, 150.000 dólares para el segundo y 100.000 para el tercero.

En esta jornada, el Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) consideró que el circuito LIV ha hecho “avances”, pero afirma que aún no ha tomado una decisión sobre su solicitud de que sus torneos tengan reflejo en la clasificación mundial.

La junta directiva de OWGR dio a conocer este martes un comunicado en relación con la nueva petición que LIV planteó el 30 de junio con el fin de equiparar su estatus al de los otros circuitos principales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

La decisión de OWGR de posponer su decisión para seguir examinando la solicitud responde en buena medida al nuevo paso que LIV Golf dio el 4 de noviembre, cuando comunicó que sus torneos a partir de la temporada 2026 pasarían a ser de cuatro jornadas (72 hoyos), como los de los otros circuitos, en lugar de tres (54), lo que suponía renunciar a una de las señas de identidad con el que nació en 2022.