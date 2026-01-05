Panamá, 05 de enero del 2026

    Fútbol europeo

    El Lyon niega cláusula obligatoria en cesión de Endrick

    El Olympique de Lyon desmiente una cláusula impuesta por el Real Madrid sobre minutos mínimos para Endrick y confirma confianza total en su incorporación.

    EFE
    Endrick fue cedido por seis meses al Lyon sin opción de compra. Tomada de X: @OL y @EuropaLeague.

    Los dirigentes del Olympique de Lyon (OL) negaron este lunes que el Real Madrid haya impuesto una cláusula en la cesión de Endrick hasta el mes de junio por la que tenga que jugar al menos 25 partidos bajo la amenaza de una penalización financiera si no ocurre así.

    En la presentación a la prensa de Endrick, el director general del OL, Michale Gerlinger, lo describió como “uno de los mayores talentos del fútbol mundial” y el director deportivo, Matthieu Louis-Jean, afirmó que la hecha por el joven internacional brasileño es una apuesta “ganadora” para el club francés.

    “Se ha publicado todo lo que había que publicar con el anuncio del préstamo. Vamos a pagar un precio máximo de préstamo, punto final. No hay nada más en el contrato”, subrayó el director general, en respuesta a las informaciones sobre una cláusula especial.

    Varios medios han escrito que Endrick tendría que disputar como mínimo 25 partidos con el Lyon, que en caso contrario tendría que abonar una compensación al Real Madrid, que querría así un rodaje en un fútbol de alto nivel antes de recuperarlo.

    Louis-Jean, dirigiéndose al periodista que le interrogaba sobre esa cuestión le replicó: “No te preocupes, va a poder jugar 25 partidos”. “E incluso más”, añadió el director deportivo.

    El Real Madrid fichó a Endrick en 2022, cuando el jugador aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación al plantel blanco no se formalizó hasta su mayoría de edad, en 2024.

    Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid el pasado mayo, Endrick tan solo jugó 11 minutos en la liga española y totalizó 99 minutos entre todas las competiciones. Sólo fue titular en una sola ocasión, y esa situación se agravó con una lesión de isquiotibiales que el delantero estuvo arrastrando durante meses, y en la que recayó en abril.

    Durante su presentación este lunes, el brasileño destacó que sus objetivos personales ahora son “ayudar al Lyon”. “Quiero jugar y ganar. Quiero ganar títulos con el OL, llevarlos a la parte alta de la clasificación y llegar a fases finales. Soy un chico que siempre quiere ganar”, señaló.

    “No estoy aquí para cambiar el equipo, vengo sólo para añadirme. No quiero ser el punto esencial de este equipo. Estoy a disposición del entrenador”, puntualizó.

    Destacó, asimismo, que cuando supo que el OL se había puesto en contacto para incorporarlo al equipo fue “un momento muy importante” para él, para su mujer y para su familia.

    En cuanto a la selección, afirmó que “todo el mundo” quiere jugar en la Canarinha y que él va a hacer “todo lo posible” para volver a vestir la camiseta de Brasil.

    Indicó que ha hablado con el seleccionador, Carlo Ancelotti, que le ha dado instrucciones y le ha dicho lo que puede hacer para mejorar.

    “Me ha dicho: vete, juega y desarrolla tu fútbol”, contó, antes de hacer hincapié en que siempre ha seguido sus consejos.

    Endrick aseguró que mantiene “un vínculo con los jugadores del Real Madrid”. “Pero lo más importante es que estoy aquí”, apostilló.

    EFE

    Agencia de noticias


