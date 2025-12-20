Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga Española

    El Madrid despide 2025 con victoria y Mbappé iguala a Cristiano

    EFE
    El Madrid despide 2025 con victoria y Mbappé iguala a Cristiano
    Kylian Mbappé, marcó el segundo gol del equipo madridista. EFE / Juanjo Martín.

    Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.

    Un tanto de Mbappé con el que igualó el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, que, hasta este sábado, ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo gracias a sus 59 tantos en 2013. Y vio cerca la opción de superarle, pero un penalti a favor del Real Madrid en el 89 fue anulado posteriormente por el colegiado tras revisarlo en el monitor del VAR.

    El galo sentenció un partido en el que el Sevilla sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla, en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más