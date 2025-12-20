El Madrid despide 2025 con victoria y Mbappé iguala a Cristiano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.

Un tanto de Mbappé con el que igualó el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, que, hasta este sábado, ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo gracias a sus 59 tantos en 2013. Y vio cerca la opción de superarle, pero un penalti a favor del Real Madrid en el 89 fue anulado posteriormente por el colegiado tras revisarlo en el monitor del VAR.

El galo sentenció un partido en el que el Sevilla sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla, en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.