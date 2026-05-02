El Magnífico Núñez entra al ranking AMB tras victoria sobre campeón olímpico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El invicto panameño se ubica séptimo en el peso superligero de la AMB luego de imponerse al cubano Erislandy Álvarez por el cinturón Continental de las Américas.

El boxeador panameño José “Magnífico” Núñez (18-0-2, 8 KOs) fue incluido oficialmente en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría superligero, donde aparece ubicado en la séptima posición, consolidando así su ascenso dentro de las 140 libras.

La designación llega tras una de la victoria más relevantes de su carrera: el triunfo sobre el cubano Erislandy Álvarez, a quien derrotó para conquistar el título Continental de las Américas AMB. Álvarez, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, representaba una prueba de alto nivel para el panameño, que respondió con una actuación sólida para mantenerse invicto.

Con ese resultado, Núñez se convirtió en el segundo boxeador panameño en derrotar a un campeón olímpico. El primero fue Roberto Durán, quien venció a Sugar Ray Leonard en junio de 1980 en Montreal, en un combate pactado a 15 asaltos. Leonard había alcanzado la cima olímpica en los Juegos de Montreal 1976, lo que añade dimensión histórica al logro del “Magnífico”.

Previo a este triunfo, la carrera de Núñez atravesó un episodio polémico en su enfrentamiento ante el argentino Alfredo Soto.

Inicialmente, el combate fue declarado nocaut técnico en el segundo asalto a favor de Soto, tras enviar tres veces a la lona al panameño.

Sin embargo, la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá revirtió el resultado alegando un resultado positivo en un control antidopaje. Días después, Soto demostró que no había fallado la prueba, lo que llevó a la AMB a emitir un comunicado señalando que se habían vulnerado sus derechos, manteniéndolo como campeón Fedelatin.

En la actualidad, la división superligero presenta un panorama competitivo. Gary Russell figura como campeón de la AMB, mientras que Dalton Smith ostenta el título del CMB.

Por su parte, Shakur Stevenson es el monarca de la OMB, y el cinturón de la FIB se mantiene vacante.