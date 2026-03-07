Panamá, 07 de marzo del 2026

    Fútbol

    El Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle

    El City avanzó a los cuartos de final, donde ya están clasificados Liverpool, Arsenal y Chelsea.

    EFE
    El Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle
    El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, celebra junto a Omar Marmoush. Foto: Tomada de redes sociales

    El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United, que se adelantó en el marcador, gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un gol de Savinho, en el encuentro antes de enfrentarse la semana que viene al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

    Pep Guardiola introdujo numerosas rotaciones pensando en el duelo ante el conjunto blanco, dejando en el banquillo a Rodri Hernández, Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Rúben Dias, Marc Guéhi y Phil Foden, además de no incluir en la convocatoria a Erling Haaland.

    Los ‘Sky Blues’ comenzaron perdiendo con un gol de Harvey Barnes en los primeros minutos del encuentro, pero antes del descanso Savinho empató y ya en la segunda parte Omar Marmoush firmó un doblete que selló el pase a los cuartos de final de la FA Cup.

    El Newcastle, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, avisó desde los primeros compases con un disparo de Anthony Elanga que repelió James Trafford.

    Antes de cumplirse el minuto veinte llegó el 1-0 cuando Sandro Tonali filtró un pase para Barnes, que recibió escorado en la izquierda y sacó un potente disparo cruzado que se coló en la escuadra.

    El Manchester City reaccionó y consiguió el empate antes del descanso después de una jugada Jérémy Doku, que desbordó por banda y Lewis Hall no acertó a despejar, por lo que el balón rebotó en Savinho y terminó en el fondo de la red.

    Ya en la segunda parte, los ‘Citizens’ se pusieron por delante a los dos minutos con un pase de la muerte de Abdukodir Khusanov que no logró rematar Nico O’Reilly, pero el balón quedó suelto y Omar Marmoush lo empujó a placer para adelantar a los suyos.

    Joe Willock pudo hacer el empate poco después, pero su disparo se marchó muy desviado cuando tenía el balón dentro del área.

    En el minuto 65, Omar Marmoush sentenció el partido y completó su doblete tras recibir en la frontal del área y sacar un disparo cruzado imposible para James Trafford.

    A partir de ahí, el Manchester City controló el encuentro y aseguró su pase a los cuartos de final, donde ya están clasificados Liverpool, Arsenal y Chelsea.

    EFE

    Agencia de noticias


