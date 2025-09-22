El Marsella de Amir Murillo amarga al PSG y le quita el invicto en la Ligue 1

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Olympique de Marsella dio la gran sorpresa de la quinta jornada de la Ligue 1 al imponerse 1-0 al París Saint-Germain en el Vélodrome, gracias a una sobresaliente actuación del guardameta argentino Gerónimo Rulli y al tempranero gol de Nayef Aguerd.

El resultado significó la primera derrota del conjunto parisino en el campeonato francés y el fin de su condición de líder, que ahora pasa a manos del Mónaco.

El panameño Michael Amir Murillo, quien nuevamente inició en el banquillo como ya ocurrió en el estreno de Champions League en el Santiago Bernabéu, ingresó al minuto 78 en sustitución de Timothy Weah.

El arranque fue fulgurante para el Marsella. Apenas al minuto cinco, el central marroquí Nayef Aguerd adelantó a los locales con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, aprovechando una mala salida del portero visitante Lucas Chevalier y superando la marca de Marquinhos. Ese tanto sirvió para encender aún más a un Vélodrome volcado en contra de su histórico rival.

El PSG tardó en asentarse en el juego. Poco a poco, con la posesión de Vitinha y Fabián Ruiz, empezó a generar peligro. Sin embargo, se topó con la figura de Rulli, que respondió con seguridad a los disparos de media distancia.

El Marsella pudo aumentar la ventaja a los 25 minutos con un potente remate de Amine Gouiri que se estrelló en el travesaño. Apenas tres minutos después, el brasileño Emerson vio cómo le anulaban un gol por posición adelantada de Pavard en la jugada previa. El PSG respondió con un disparo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que pasó rozando el poste, en una clara demostración de su poder ofensivo incluso sin desplegar su mejor versión.

En el complemento, la figura del encuentro fue Gerónimo Rulli. El guardameta argentino, ex de Villarreal y Real Sociedad, se lució a los 59 minutos con una parada magistral ante un disparo de Achraf Hakimi. Luego, a los 72, volvió a negar el empate con una estirada tras un intento de Vitinha. El luso volvió a probar suerte al 87, esta vez con un globo que se marchó desviado.

El PSG lo intentó hasta el pitazo final, pero no encontró la fórmula para batir a un Rulli intratable. Incluso el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi, terminó expulsado en el tiempo añadido por protestar.

Con este resultado, el Olympique de Marsella suma 9 puntos y escala a la sexta posición, a seis unidades del PSG. El próximo viernes visitará al Racing de Estrasburgo, mientras que su estreno en casa en Champions League será el martes 30 de septiembre contra el Ajax.