El Marsella de Michael Amir Murillo obligado a ganar ante el casi colero Nantes

El Olympique de Marsella recibe al Nantes en el Vélodrome en su primer partido del año, en una jornada clave por la pelea en la parte alta de la Ligue 1

El Olympique de Marsella afronta este domingo su primer compromiso de 2026 ante su público del Vélodrome con una premisa clara: mostrar convicción real de que puede pelear por el título de la Ligue 1.

El OM recibe al Nantes desde las 9:00 a.m. (hora de Panamá), en una jornada dominical cargada de movimientos en la zona alta de la tabla.

La fecha ya dejó un resultado relevante el viernes, cuando Lens se impuso 0-3 como visitante ante Toulouse y alcanzó los 40 puntos tras 17 jornadas, consolidándose como la gran sorpresa del campeonato galo. Ese triunfo añade presión a los equipos que persiguen al liderato en un torneo cada vez más ajustado.

En ese contexto, el Marsella se mantiene como uno de los principales aspirantes. El conjunto del sur de Francia se encuentra a cuatro puntos del Paris Saint-Germain y a ocho del liderato, mientras que el Lille, se quedó con 32 puntos tras perder con diez hombres ante Rennes.

Precisamente, la jornada dominical también incluye el derbi parisino entre el PSG y el París FC, con el campeón de Europa sumando 36 unidades.

Para el OM, el arranque del año también pasa por recuperar ritmo competitivo en su plantel. El panameño Michael Amir Murillo, elegido futbolista panameño del año en la gala de Afutpa, viene de un cierre de 2025 condicionado por una lesión que lo marginó de dos partidos ligueros y lo dejó fuera de la pasada ventana mundialista con Panamá.

Tras la recuperación, fue suplente ante Lille y disputó 58 minutos frente al Mónaco en la jornada 16, previa a la pausa navideña. Murillo, además, completó los 90 minutos en Bruselas ante Union SG por la Champions League y fue suplente en el duelo copero frente al Bourg-en-Bresse.

El calendario que se avecina en enero para el equipo dirigido por Roberto De Zerbi será exigente: cuatro partidos de liga, la sexta ronda de la Copa de Francia, la Supercopa ante el PSG y compromisos europeos frente a Liverpool y Brujas.