El Marsella de Murillo pierde ante el Atalanta y complica su pase en la Liga de Campeones

El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser titular con el Olympique de Marsella, que cayó este miércoles 0-1 en casa frente al Atalanta en la cuarta fecha de la Liga de Campeones 2025-2026, resultado que complica las aspiraciones del conjunto francés en el torneo continental.

Murillo disputó los 90 minutos y se mantuvo activo por la banda derecha. El defensor coclesano completó 21 de los 27 pases que intentó, realizó un despeje, interceptó un balón y acertó 3 de los 4 pases largos que buscó, en una actuación sólida dentro de un encuentro de alta exigencia.

🧐 Completada la jornada 4 de la fase liga.#UCL pic.twitter.com/Xa7H1YcupV — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 5, 2025

El partido se definió en el minuto 89, cuando Lazar Samardzic marcó el tanto del triunfo con un potente disparo. La jugada estuvo envuelta en polémica, ya que segundos antes el brasileño Ederson había tocado el balón con la mano dentro del área del Atalanta, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Sánchez Martínez validó el gol.

El resultado deja al Marsella con apenas tres puntos en cuatro fechas, fuera de las posiciones de clasificación, mientras que el Atalanta llegó a siete unidades, colocándose en zona de avance a los octavos de final.

Amir Murillo en el 𝐗𝐈 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 🔥 #OMAtalanta pic.twitter.com/RSZ7RZg7SE — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) November 5, 2025

El técnico Roberto De Zerbi afrontó el compromiso con numerosas bajas, entre ellas las de Balerdi, Kondogbia, Gouiri, Medina y Weah, lo que obligó al Marsella a rotar piezas en todas las líneas. Pese a ello, el equipo francés ofreció un partido competitivo, aunque sin efectividad en el último tramo del campo.

Murillo, de 28 años, continúa consolidándose como una pieza importante en el esquema del Marsella, que ahora deberá buscar una victoria en la próxima jornada para mantener con vida sus opciones en Europa.