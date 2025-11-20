Panamá, 20 de noviembre del 2025

    Eliminatoria Mundialista

    El Marsella dio el diagnóstico de la lesión de Michael Amir Murillo

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo (29) acumula 90 partidos con la Selección de Panamá. LP/Elysée Fernández

    El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo se vio obligado a perderse los últimos dos partidos de la eliminatoria mundialista debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo, según informó el Olympique de Marsella en su último parte médico.

    Esta lesión dejó al istmeño fuera de los compromisos de la selección de Panamá contra Guatemala y El Salvador en la recta final de las clasificatorias para la Copa del Mundo de 2026.

    “Lesión muscular en el muslo izquierdo. El jugador está siguiendo un protocolo de tratamiento personalizado y será reevaluado en los próximos días”, publicó el club en el reporte médico.

    Murillo, que se encuentra en su tercera temporada con el Marsella, ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo, jugando también en la Liga de Campeones de la UEFA esta temporada. Su presencia en el Marsella ha sido sólida y constante, contribuyendo con su experiencia y habilidades tanto en defensa como en ataque.

    Murillo es uno de los jugadores panameños que podría disputar su segunda Copa del Mundo, después de su participación en Rusia 2018, lo que le otorga aún más importancia en el equipo de Thomas Christiansen.

    Por el momento, se espera que Murillo siga un tratamiento de recuperación para poder regresar a la acción lo antes posible y ponerse a disposición del Marsella.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


