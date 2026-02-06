Panamá, 06 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’

    Yasser Yánez García
    Michael Amir Murillo. Tomada de @olympiquedemarseille

    El Olympique de Marseille encontró una forma muy particular de despedirse de Michael Amir Murillo y lo hizo haciendo un guiño a Panamá.

    “Gracias a toda la gente de Panamá por tanto amor. El Olympique de Marseille siempre va a celebrar sus victorias, así como compartir la identidad y cultura de Panamá”, reza el post.

    Tras la publicación, la cuenta rápidamente se llenó de mensajes de fanáticos istmeños. “Te extrañaremos CM, eres bienvenido en Panamá“, dice uno de los comentarios.

    Post de despedida del Olympique de Marsella hacia Michael Amir Murillo.

    El gesto no es aislado. Durante la etapa de Murillo con el club, las redes sociales del Marsella se caracterizaron por incorporar frases y dichos panameños en sus publicaciones, especialmente tras victorias o buenos partidos del defensor.

    Incluso en celebraciones nacionales, el club se mostró cercano con la cultura panameña. Así quedó evidenciado el día del Desfile de las Mil Polleras el pasado 17 de enero, cuando publicaron una fotografía de Murillo con un arte de la pollera de fondo.

    Ese estilo cercano convirtió al Olympique en un club “familiar” para muchos seguidores en Panamá, que respondían con entusiasmo, banderas y mensajes de apoyo en las publicaciones.

    Aunque la identidad del administrador es incógnita, si se sabe que es de nacionalidad argentina.

    Murillo, quien llegó al Marsella en 2023 tras su paso por el Anderlecht, había extendido su contrato con el club francés hasta 2028. Sin embargo, su rol en el equipo se fue reduciendo, lo que culminó con su salida hacia Besiktas, equipo que logró ficharlo por 6.5 millones de euros.

