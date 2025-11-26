‘El mejor momento para pedir la visa es ahora’, asegura el embajador Marino Cabrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, atendió este miércoles 26 de noviembre a la prensa panameña en la sede consular en Clayton para explicar el proceso de solicitud de visas de cara a la creciente demanda que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Antes de responder preguntas, ofreció una declaración en la que felicitó nuevamente a Panamá por su clasificación, recordando que estuvo presente en el estadio Rommel Fernández.

Marino Cabrera destacó que, tal como ha afirmado el presidente Donald Trump, la organización del Mundial 2026 es una prioridad para Estados Unidos, que garantizará un evento “seguro, ordenado y de clase mundial” tanto para sus ciudadanos como para los visitantes extranjeros.

En esa línea, remarcó un mensaje clave: “una boleto no es una visa”, reiterando que todos los aficionados deberán cumplir con los procesos migratorios habituales.

La visa es obligatoria para los aficionados panameños que quieran asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos. Archivo

El diplomático subrayó que el Departamento de Estado ya trabaja para atender la alta demanda esperada, manteniendo los requisitos de verificación establecidos.

Por ello, llamó a los panameños a iniciar cuanto antes sus trámites:“Hacemos una llamada a todos los aficionados panameños… el mejor momento para pedir su visa es ahora. No esperen”, afirmó.

Según explicó, actualmente la sección consular en Panamá maneja tiempos de espera de menos de dos meses para una cita de entrevista, lo que sitúa al país dentro del compromiso asumido por el presidente Trump con la FIFA. Esto significa que los panameños no necesitan haber comprado boletos para solicitar una visa ni presentarlos en la entrevista.

Mencionó además que, aunque existe un programa especial anunciado la semana pasada para garantizar citas a quienes ya cuenten con entradas, en el caso panameño no aplica como requisito debido a la rapidez actual en la disponibilidad de citas.

En contraste, sí es utilizado en países donde los tiempos superan los dos meses.

Embajada de Estados Unidos. Cortesía

El embajador agregó que Estados Unidos enviará cientos de funcionarios adicionales a consulados y embajadas alrededor del mundo para manejar el incremento de solicitudes. Para Panamá, adelantó que también se atenderá a ciudadanos colombianos que viajen al país para gestionar su visa.

Sobre las renovaciones, detalló que ciertos solicitantes podrán obtener la visa B1/B2 sin entrevista presencial si cumplen los requisitos correspondientes. También confirmó que el costo del trámite se mantiene en 185 dólares y que los periodistas acreditados tendrán el mismo proceso regular.

Consultado sobre la capacidad para absorber una eventual ola de solicitantes rumbo al Mundial, aseguró que están preparados para cualquier cifra, apoyándose en los promedios históricos y en la planificación ya en marcha. Insistió en que nada cambia para Panamá: los procedimientos son los mismos y la recomendación principal es no esperar.

Finalmente, reiteró que el anuncio del sorteo del Mundial el próximo 5 de diciembre dará mayor claridad sobre las sedes, pero sostuvo que el mensaje esencial para los panameños es simple: solicitar la visa hoy, evitando contratiempos y asegurando su presencia en los partidos del 2026.