Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Milan-Como de la Serie A italiana no se jugará en Australia

    EFE
    El Milan-Como de la Serie A italiana no se jugará en Australia
    El entrenador del Como Cesc Fabregas saluda a los fanáticos de su equipo. EFE/EPA/

    El partido de Serie A entre el Milan y el Como 1907, previsto para el 8 de febrero de 2026, no se disputará en Perth, Australia, como estaba planeado, debido a los riesgos financieros que suponen las condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

    +info

    Cecilio Waterman regresa a la Universidad de ConcepciónBotafogo y Kadir Barría ya conocen su camino en la ‘Copinha’ 2026Gol a gol: así construyó Panamá su histórica clasificación al Mundial 2026

    “Los planes para albergar en Perth el primer partido de un Campeonato Europeo jugado fuera de las fronteras nacionales han sido cancelados de común acuerdo”, anunció este lunes la Serie A en un comunicado conjunto con el Gobierno de Australia.

    Ambas partes subrayan que “las condiciones adicionales impuestas por la AFC para autorizar el partido no pudieron ser cumplidas sin riesgos financieros para el gobierno de Australia Occidental y la Serie A”, lo que llevó a la cancelación del evento.

    El enfrentamiento, que habría sido el primero de la Serie A fuera de Italia, había sido aprobado por los 20 clubes de la liga, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la UEFA.

    El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, había anunciado en Mediaset que el partido se jugaría en Perth tras una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    Simonelli lamentó en la nota la cancelación y la calificó como “una oportunidad perdida” para el fútbol italiano.

    “Esta conclusión es una oportunidad perdida para el crecimiento del fútbol italiano a nivel internacional, que priva a los aficionados de la Serie A en el extranjero de vivir el sueño de asistir en vivo a un partido de su equipo favorito”, afirmó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más