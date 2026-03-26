Panamá, 26 de marzo del 2026

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    Fútbol

    El Mundial 2026 apunta a batir el récord de asistencia de 3,5 millones de 1994

    EFE
    El Mundial 2026 apunta a batir el récord de asistencia de 3,5 millones de 1994
    Jugadores de Países Bajos y de Argentina forman en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Países Bajos y Argentina en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Rodrigo Jiménez

    El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, apunta a batir el récord de asistencia de 3,5 millones de personas registrado en el Mundial de 1994, organizado en tierras estadounidenses, según informó este miércoles la FIFA.

    La FIFA arrancará el próximo 1 de abril la cuarta y última fase de venta de entradas, que seguirá abierta hasta el final del torneo.

    “En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción Reservar el mejor asiento’”, se lee en la nota de la FIFA.

    “Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero. A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994”, añade.

    El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, echará a andar el 11 de junio y terminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

    EFE

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