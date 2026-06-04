El Mundial 2026 cobra vida con la llegada de las primeras selecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fiesta del Mundial de Fútbol 2026 empieza a tomar vida a medida que se acerca la hora del pitazo inicial. Las selecciones nacionales de varios países empezaron a llegar a los distintos centros de concentración hace varios días.

Suiza, Brasil, Argentina, Ecuador, Arabia Saudita, Noruega, Australia y Sudáfrica, entre otras, ya se instalaron en sus respectivos centros de entrenamiento.

La Copa del Mundo se desarrollará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y las selecciones culminarán su preparación en diferentes ciudades de estos países.

La selección panameña viajó este jueves al mediodía a Estados Unidos para preparar el partido amistoso del sábado 6 de junio ante Bosnia. Luego se trasladará a Canadá para cerrar su preparación.

El Mundial arranca el próximo jueves 11 de junio en la capital mexicana, cuando la selección azteca se enfrente a Sudáfrica.