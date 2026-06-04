Panamá, 04 de junio del 2026
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    El Mundial 2026 cobra vida con la llegada de las primeras selecciones

    Henry Cárdenas P.
    El Mundial 2026 cobra vida con la llegada de las primeras selecciones
    Argentina, actual campeona del mundo, ya entrena en Kansas City, Estados Unidos. EFE/ AFA

    La fiesta del Mundial de Fútbol 2026 empieza a tomar vida a medida que se acerca la hora del pitazo inicial. Las selecciones nacionales de varios países empezaron a llegar a los distintos centros de concentración hace varios días.

    Suiza, Brasil, Argentina, Ecuador, Arabia Saudita, Noruega, Australia y Sudáfrica, entre otras, ya se instalaron en sus respectivos centros de entrenamiento.

    La Copa del Mundo se desarrollará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y las selecciones culminarán su preparación en diferentes ciudades de estos países.

    La selección panameña viajó este jueves al mediodía a Estados Unidos para preparar el partido amistoso del sábado 6 de junio ante Bosnia. Luego se trasladará a Canadá para cerrar su preparación.

    El Mundial arranca el próximo jueves 11 de junio en la capital mexicana, cuando la selección azteca se enfrente a Sudáfrica.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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