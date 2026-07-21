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    Fútbol

    El Mundial 2026 genera al estado de Nueva York ingresos de 228 millones de dólares

    Los hoteles de Nueva York facturaron $1.070 millones durante el Mundial, un incremento de 20,6 %.

    EFE
    El Mundial 2026 genera al estado de Nueva York ingresos de 228 millones de dólares
    El MetLife Stadium fue el escenario de la gran final del torneo. EFE/ Octavio Guzman

    La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, divulgó este lunes que el Mundial de Fútbol, que comenzó el 11 de junio y finalizó el domingo con una victoria para España, generó hasta la fecha para Nueva York 228 millones de dólares en ingresos fiscales locales y estatales.

    De acuerdo con un comunicado de Hochul, los ingresos son resultado de una estrategia diseñada para garantizar que los beneficios del torneo llegaran a todas las regiones de Nueva York, que incluyó eventos emblemáticos, subvenciones regionales, accesibilidad, promoción turística y programas comunitarios.

    “Cuando trajimos la Copa Mundial de la FIFA a Nueva York, quisimos asegurarnos de que todos los neoyorquinos, todas las comunidades y todos los sectores se beneficiaran; estas últimas seis semanas han demostrado que ese esfuerzo fue un éxito”, indicó.

    En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conocido temporalmente como Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo, se jugaron ocho partidos de la Copa, que presenciaron más de 560.000 fanáticos.

    Los primeros cinco partidos, correspondientes a la fase de grupos, generaron un gasto directo de los visitantes de 1.200 millones de dólares, con un impacto económico total de 2.100 millones de dólares, destacó Hochul.

    La cifra no incluye los últimos tres partidos de eliminación pero se prevé que el estado supere las proyecciones de ingresos por la organización de la Copa Mundial.

    De acuerdo con el comunicado, entre el 8 de junio y el 4 de julio, los hoteles de la ciudad de Nueva York generaron aproximadamente 1.070 millones de dólares en ingresos por habitaciones, un alza de 20,6 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

    Los visitantes también se alojaron en otros hoteles fuera de la ciudad.

    La gobernadora destacó además que, desde que el Comité Organizador lanzó el Programa de Recompensas ‘Welcome World’ en mayo, éste generó aproximadamente 10.000 visitas a pequeños negocios en más de mil establecimientos, instituciones culturales y eventos comunitarios en Nueva York y Nueva Jersey.

    Destacó igualmente que se vendieron casi 120.000 boletos para autobuses lanzadera para presenciar los juegos en el MetLife, a un costo de 20 dólares ida y vuelta.

    “Esto no termina aquí: nos estamos asegurando de que la Copa Mundial tenga un impacto duradero en nuestro estado invirtiendo en campos de fútbol y programas de fútbol juvenil para apoyar a los jóvenes atletas durante los próximos años”, con una asignación en el presente presupuesto de cinco millones de dólares, agregó.

    EFE

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