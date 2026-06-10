Panamá, 10 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    El Mundial 2026 podría generar 41 mil millones de dólares al PIB global

    EFE
    El Mundial 2026 podría generar 41 mil millones de dólares al PIB global
    Fotografía que muestra la instalación de un cartel de la FIFA este jueves, en el interior del Toronto Stadium, en Toronto (Canadá). EFE/Julio César Rivas

    Se espera que 6.000 millones de personas, tres de cada cuatro en el planeta, sigan el Mundial de fútbol que se inicia este jueves, y que el torneo genere unos 41.000 millones de dólares al PIB global, destaca este martes un estudio publicado por el banco suizo UBS.

    El departamento de gestión de fortunas de UBS ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del fútbol, en el que el mayor banco de Suiza concluye que este deporte, con cientos de millones de practicantes, se está transformado en algo más institucionalizado, diversificado y “atractivo para la inversión”.

    El estudio también recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12.400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11 %.

    Por otro lado, destaca UBS, “los modelos de propiedad en el fútbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas”.

    EFE

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