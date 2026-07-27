El Mundial 2026 reunió a 6.8 millones de personas vieron desde las gradas de las 16 sedes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 6.8 millones de personas ocuparon las gradas de los 16 estadios que fueron sede del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, según los datos de la FIFA, que también desveló que se consumieron cerca de 675, 000 perritos calientes y 5.5 millones de cervezas.

Gianni Infantino, presidente de la organización, había publicado en redes sociales en la mañana de este lunes que “siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia”.

“El Mundial de 2026 emocionó al mundo con un fútbol inolvidable, asistencias de récord y momentos históricos sobre el campo. Tras cada gol, celebración y experiencia de día de partido, hubo una gestión operacional como ninguna que antes se hubiera intentado en el deporte”, reza el comunicado de la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial llama la atención sobre las casi 300,000 personas que participaron en las operaciones del torneo, entre las cuales destacan alrededor de 43,000 voluntarios y 73,700 vigilantes de seguridad, que realizaron en torno a un millón de turnos diferentes.

“Lo que los aficionados experimentaron como una celebración del fútbol sin fisuras estaba sostenido por una de las movilizaciones logísticas y operacionales más grandes que se han configurado. Virtualmente todos los aspectos del torneo se produjeron en una escala nunca antes vista en un Mundial”, continúa.

Además, según FIFA, en los 39 días de competición se vendieron dentro de los estadios unos 675.000 perritos calientes, “suficiente para cubrir aproximadamente 135 kilómetros si se colocaran uno detrás de otro, el equivalente de poner más de 1,350 campos de fútbol en línea”. Esos alimentos estuvieron combinados con 4.6 millones de bebidas sin alcohol y 5.5 millones de cervezas.