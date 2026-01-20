Panamá, 20 de enero del 2026

    COPA DEL MUNDO

    El Mundial de Fútbol dispara precios de los hoteles en México con alzas de hasta el 300%

    El Mundial 2026 provoca alzas hoteleras de hasta 300% en México, con expertos alertando sobre riesgos para el turismo y llamando a precios acordes al servicio.

    EFE
    La Copa del Mundo de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. EFE/ Octavio Guzmán

    A falta de cinco meses para su inicio, la fiebre por el Mundial de Fútbol ya se hace notar en el sector hotelero de México, que está experimentando una subida de precios generalizada para estas fechas con incrementos de tarifas de hasta el 300%, según indicaron a EFE varios especialistas.

    Pese a que el país solo vaya a acoger trece del total de los 104 encuentros previstos —el resto tendrán lugar en Estados Unidos y Canadá—, los precios de las reservas para los días de partidos subieron hasta un 300 % en comparación con este mes de enero, afirmó Rafael González, expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles entre 2014 y 2018.

    La subida no es igual en las tres sedes del país —Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte)—, pero la tendencia general es la de un crecimiento de tarifas de más del 120% durante la cita mundialista, cifra que sube aún más durante los días de partidos, añadió González.

    En su opinión, va a haber “mucho movimiento turístico extranjero” en las tres sedes del país, sobre todo en la capital mexicana, que tiene una “mayor conectividad” con países de Europa o Asia.

    Por todo ello, subrayó que la “oferta y la demanda” provocaron esa subida de precios en las reservas, que contextualizó en la “locura” que conllevan este tipo de eventos, si bien remarcó que el país tiene uno de los sectores hoteleros “más baratos” en comparación con sus competidores.

    No obstante, matizó que variará mucho según la zona en la que se encuentre el hotel, ya que hay ubicaciones “muy prestigiadas” en Ciudad de México como el barrio de Condesa o el Centro Histórico en el que el precio pueda subir “más del 300 %”.

    Ante esta situación, Miguel Ángel Arellano, director de Armco Arellano Management Consultores, una firma que analiza la evolución de los precios hoteleros, apuntó que es “lógico” que haya subidas ante el aumento de la demanda, aunque reclamó que éstas deberían ser “lógicas” y acordes a la calidad del servicio que se ofrece.

    A su juicio, estos aumentos tan grandes no son “ni siquiera atractivo para el turista”, de modo que recomendó a los responsables del sector no subir “indiscriminadamente” los precios, algo que, alertó, podría perjudicar a los negocios hoteleros y favorecer a otros modelos de hospedaje.

    Una oportunidad para “mostrar México al mundo”

    Aún así, los especialistas consultados coincidieron en remarcar la oportunidad que ofrece el Mundial para “mostrar al mundo las maravillas de México”, donde está previsto que acudan unos cinco millones de turistas por el torneo deportivo.

    “El Mundial va a ser la ventana al mundo que tenemos, la oportunidad de abrirla para que vean nuestras maravillas y nuestra calidez, nuestra gastronomía, nuestras playas y nuestra cultura (...) Podemos batir récord de visitantes este año”, afirmó Alberto Albarrán, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Ciudad de México.

    Pese a la alta afluencia de turistas, Albarrán aseguró que “están más que preparados” para la cita mundialista, que espera que ayude a “impulsar” el sector hasta el 70% de ocupación anual.

    “Creemos que vamos a ser una ciudad de paso para mucho turismo que va a Estados Unidos y que quiera aprovechar que viene a la zona norte de América para poder conocer algo de México”, agregó.

    El Mundial de Fútbol, que se celebra cada cuatro años, enfrentará en esta edición a 48 selecciones nacionales a partir del 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

    EFE

    Agencia de noticias

