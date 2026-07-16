El Mundial lo cambia todo: ¿Quién toma la delantera por el Balón de Oro?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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France Football rompe el mito: “Es totalmente posible ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa”.

Estamos a la espera de conocer al ganador de la final del Mundial 2026 entre España y Francia, que se disputará este domingo 19 de julio.

Con el Mundial 2026 en su etapa decisiva y con la mirada puesta en los 30 nominados al Balón de Oro, comienzan a perfilarse varios nombres como favoritos para quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol.

Entre ellos destacan:

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia), Lamine Yamal (FC Barcelona/España), Harry Kane (Bayern de Múnich/Inglaterra), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Michael Olise (Bayern de Múnich/Francia) y Ousmane Dembélé (PSG/Francia).

🏆🌍 ASÍ VA LA CARRERA POR EL BALÓN DE ORO 2026



GOAL actualizó su ranking de candidatos al Balón de Oro con el Mundial 2026. Con los primeros ocho favoritos y el resto del Top 20:



Luis Díaz 🇨🇴

Vitinha 🇵🇹

Mikel Oyarzabal 🇪🇸

Lautaro Martínez 🇦🇷

Declan Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Vinícius Jr. 🇧🇷… pic.twitter.com/ZqFTj4si2m — CRACKS (@cracks_oficial) July 16, 2026

El Balón de Oro y la Copa del Mundo representan los dos reconocimientos más importantes a los que puede aspirar un futbolista profesional.

Conquistar cualquiera de estos trofeos garantiza un lugar privilegiado en la historia del deporte.

La próxima edición del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, y será la primera vez que la ceremonia tenga lugar en esa ciudad.

La gala será especialmente significativa porque conmemorará el 70.º aniversario del premio creado por France Football y rendirá homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro, en 1956.

¿Cómo se elige a los nominados?

El primer paso hacia el galardón es la elección de los 30 nominados, una responsabilidad exclusiva de los periodistas de France Football y L’Équipe.

Una vez definidos los candidatos, entra en acción el jurado encargado de la votación.

Un selecto grupo de 100 periodistas de todo el mundo, compuesto por un representante de cada país ubicado en el top 100 del último ranking de la FIFA son los encargados de votar.

🏆 Here are the details of the 2025 Men’s Ballon d’Or votes!

Ousmane Dembélé claimed victory by a wide margin ✨



📖 Find all the votes in the new issue of France Football, available this Saturday.#ballondor #dembele pic.twitter.com/lN5OHALpzS — Ballon d'Or (@ballondor) September 27, 2025

Cada uno selecciona a cinco futbolistas y les asigna una puntuación de 6, 4, 3, 2 y 1 punto, según el orden de su votación.

Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

Al finalizar el proceso, la suma de todas las puntuaciones determina al ganador del Balón de Oro.

Criterios de evaluación

Los criterios oficiales de evaluación contemplan el rendimiento individual, las actuaciones decisivas, los títulos conquistados, el fair play y el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.

En otras palabras, el premio prioriza el desempeño individual goles, asistencias y regularidad, el éxito colectivo tanto con el club como con la selección y la imagen pública del futbolista.

Con base en estos criterios se realiza la votación.

Sin embargo, un comunicado oficial de France Football recalca:

“Desde 2007 no hay restricciones; el Balón de Oro recompensa al mejor jugador del mundo, punto final. Nada es imposible cuando se trata de este premio. Cualquiera, independientemente de su liga, puede técnicamente reclamarlo”.

Con este mensaje, los organizadores dejan claro que el Mundial es un factor de enorme peso en la elección, aunque no es un requisito jugar en un club europeo para aspirar al reconocimiento.

La cumbre del fútbol

En este contexto, vale la pena recordar a los 12 futbolistas que, a lo largo de la historia, han conquistado tanto el Balón de Oro como la Copa del Mundo, algunos incluso en un mismo año.

Sir Bobby Charlton fue el primer futbolista en conseguir ambos galardones.

En 1966 lideró a Inglaterra hacia la conquista de su única Copa del Mundo.

Marcó tres goles fundamentales durante el torneo y ese mismo año recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer integrante de este selecto grupo.

Bobby Charlton, símbolo de la selección inglesa que ganó Mundial de 1966 en el antiguo estadio de Wembley. EFE

Franz Beckenbauer ingresó a esta lista tras conquistar el Mundial de 1974 como capitán de Alemania Federal.

Dos años antes había ganado su primer Balón de Oro gracias a su calidad técnica y a su revolucionaria interpretación del rol de líbero.

En 1976 obtuvo un segundo galardón, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial y como el primer defensor en lograr esta doble distinción.

Beckenbauer salió campeón del mundo con Alemania. Archivo EFE

Gerd Müller se incorporó a este grupo durante la década de 1970.

Ganó el Balón de Oro en 1970, después de ser el máximo goleador del Mundial de México con 10 tantos.

Cuatro años más tarde levantó la Copa del Mundo con Alemania Federal al marcar el gol del triunfo en la final frente a los Países Bajos.

Gerd Müller es considerado el mejor delantero en la historia de Alemania. Foto: FIFA

Paolo Rossi protagonizó uno de los años más memorables de la historia del fútbol en 1982.

Lideró a Italia hacia el título mundial en España, donde terminó como máximo goleador y mejor jugador del torneo.

Ese mismo año recibió el Balón de Oro.

Su triplete frente a Brasil en los cuartos de final continúa siendo una de las actuaciones más recordadas de los mundiales.

El héroe de la selección de Italia que ganó el Mundial de España de 1982. Archivo EFE

Lothar Matthäus ingresó al exclusivo grupo en 1990.

Como capitán de Alemania Federal, condujo a su selección hacia el tercer título mundial de su historia con un desempeño sobresaliente en el mediocampo.

Su liderazgo y regularidad durante la temporada también le permitieron conquistar el Balón de Oro.

El legendario mediocampista y líbero alemán no solo disputó cinco Mundiales, sino que se convirtió en el símbolo de liderazgo para el futbol germano. Archivo EFE

Zinedine Zidane escribió una de las páginas más memorables del fútbol francés en 1998.

Fue la gran figura de la final del Mundial al marcar dos goles de cabeza frente a Brasil en el Stade de France, actuación que impulsó a Francia hacia su primera Copa del Mundo y le valió el Balón de Oro ese mismo año.

Zinedine Zidane marcó una época en el fútbol mundial con su elegancia y calidad técnica. EFE

Ronaldo Nazário conquistó ambos trofeos en distintos momentos de su carrera.

Integró el plantel campeón del mundo de Brasil en 1994 y obtuvo su primer Balón de Oro en 1997.

Su consagración definitiva llegó en Corea-Japón 2002, donde anotó ocho goles, incluidos dos en la final frente a Alemania, para conquistar su segunda Copa del Mundo y su segundo Balón de Oro.

Ronaldo Nazário comenzó a ser apodado como 'El gordo' durante su etapa en el Real Madrid. EFE

Rivaldo alcanzó la doble corona entre finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000.

Ganó el Balón de Oro en 1999, tras liderar al FC Barcelona y a la selección brasileña en la conquista de la Copa América.

En Corea-Japón 2002 marcó cinco goles fundamentales para que Brasil consiguiera su quinta estrella mundial.

“No meu auge, eu joguei mais do que Zidane, Del Piero e Beckham.”



- RIVALDO pic.twitter.com/sb1Y8LIxhE — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 23, 2024

Ronaldinho fue una de las grandes figuras de Brasil en el Mundial de 2002, cuando tenía apenas 22 años.

Su consagración individual llegó en 2005, al conquistar el Balón de Oro gracias a la extraordinaria temporada que firmó con el FC Barcelona.

Ronaldinho durante un partido con el FC Barcelona. Archivo EFE

Kaká cerró la brillante generación brasileña de comienzos del siglo XXI.

Formó parte del plantel campeón del mundo en Corea-Japón 2002 y, en 2007, alcanzó el punto más alto de su carrera al ganar el Balón de Oro después de liderar al AC Milan hacia la conquista de la Liga de Campeones, torneo del que también fue máximo goleador.

Convertido ya en referente tanto de un Milan como de una selección brasileña repleta de estrellas, su momento culmen llegó en la temporada 2006/07. EFE

Fabio Cannavaro protagonizó una excepción histórica al convertirse en uno de los pocos defensores centrales en ganar el Balón de Oro.

En 2006 capitaneó a Italia hacia el título mundial en Alemania al frente de una defensa que solo recibió dos goles durante todo el torneo.

Su rendimiento, sumado a sus actuaciones con la Juventus y el Real Madrid, convenció a los votantes.

El defensor italiano del Real Madrid fue considerado el mejor futbolista de la temporada en Europa por haber levantado la Copa en Alemania 2006. EFE

Lionel Messi se unió a este exclusivo grupo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, donde lideró a Argentina hacia su tercera Copa del Mundo.

Fue elegido el mejor jugador del torneo después de marcar siete goles, logro que le permitió conquistar su octavo Balón de Oro en 2023.

Messi, con sus seis Balones de Oro. EFE

A diferencia de la mayoría de los integrantes de esta lista, Messi ya era el máximo ganador histórico del Balón de Oro antes de levantar la Copa del Mundo.

Sus anteriores conquistas llegaron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, antes de completar su palmarés con el título mundial.