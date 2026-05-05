El Mundial, que ruede el billete

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El mundial de los fanáticos del fútbol se inició en abril, dos meses antes del juego inaugural entre México y Sudáfrica, el próximo jueves 11 de junio. Casi como una pasión secreta, mujeres y hombres panameños han derribado el mito de la desigualdad de género adquiriendo los artículos alusivos a la Copa del Mundo.

Son miles y miles de seguidores que en gustos y gastos le destinan fácil unos mil dólares.

A principios de abril, luego de Semana Santa, la feligresía del fútbol acudió a las tiendas especializadas donde pueden comprarse los objetos oficiales del Mundial: los suéteres de las selecciones clasificadas, el balón o la Copa de la FIFA armable con fichas de 3D. La colecta tendría el último envión este martes 5 de mayo, luego de semanas de espera, con la venta anunciada del álbum.

En un recorrido por varias de las tiendas que viven la pasión de los fanáticos, pero a la inversa, pudo establecerse primero que los panameños llegan a experimentar igual intensidad por el fútbol que por su deporte oficial, el béisbol.

Y segundo, que el Mundial no rechaza a nadie porque según los vendedores consultados, compran los artículos seguidores de todas las edades, de varias nacionalidades, de diversas provincias y de múltiples orígenes.

El saque inicial lo tuvo el balón. La vendedora de una tienda detalla que “sale todos los días” el Trionda unisex, la pelota oficial cuyo nombre honra a los tres países anfitriones, y que el esférico “tiene varios tamaños” o presentaciones “para cada necesidad”.

Los precios de los balones “empiezan en el Mini ($17.95)”, ideal para birriar en casa o distraerse en la oficina. Le sigue el Training ($99.99), para jugar en el barrio o en un torneo cualquiera. Y cierra el League, que es una especie de tótem por ser “el que patearán las 48 selecciones”; cuesta $199.99. Muchos lo llevan a casa como un recordatorio sagrado solo para ser visto y quizás acariciarlo, pero nunca patearlo, ni siquiera con las medias puestas.

Hasta 4 suéteres por selección

Las camisetas son una especie de galaxia colmada de planetas de los que hay hasta 4 versiones, y que tuvieron mejor día el martes 14 de abril, cuando salieron a la venta las oficiales de Panamá. Una vendedora asegura que “mujeres y hombres, están en empate” en la compra de la roja, la preferida de “chiquillos y grandes”.

Las rojas de talla pequeña valen $64.15 y las de talla adulta, $85.55. Si esta cifra se le agrega a los $199.99 del Trionda, la cuenta asciende a $284.55

“La azul y la blanca son buscadas, pero menos”, menciona la consultada además de “las miles” de camisetas pagadas por los hinchas panameños hasta agotar algunas tallas. A finales de mayo llegarán nuevos inventarios.

En camisetas de las otras selecciones reina Argentina, defensora del título obtenido en Qatar 2022, que desde la irrupción de Messi viene destronando a Brasil en seguidores panameños. El de “Argentina es el suéter más vendido.

Después son los de España, Colombia y Venezuela”, enumeran los vendedores. ¿Venezuela? “Sí, los venezolanos la buscan buco”.

Mientras sigue la conversación irrumpe en la puerta un hombre con voz caribeña que pregunta en un español tropezado “si tienen la de Curazao”. Le responden que no, pero que “la encuentra en la otra tienda”.

En este almacén las camisetas de las selecciones tienen varias presentaciones y precios. La de entrenamiento o para aficionados llanos cuesta $104; las que usarán en el Mundial, $150. En tallas para niños las tarifas empiezan en $74.99.

Hasta aquí, la cuenta definitiva es de $334.55.

La copa y el álbum

Hace varias semanas apareció por primera vez la Copa Mundial ensamblable con fichas de 3D. Son 2,824 piezas que casi replican el trofeo original en sus dimensiones de 36 centímetros de altura, tono dorado y franja verde esmeralda en la parte inferior. “Desde que salió en abril la llevan” a diario tanto “pequeños” como “grandes”, que pagan por este otro objeto totémico la suma de $250, y que hace trepar el presupuesto a $584.55.

El álbum del Mundial 2026. Cortesía

(Habría que ver cuánto aumenta este presupuesto si el hincha se anima a comprar los novedosos sets armables de Messi, de Ronaldo, de Mbappé y de Vinicious Jr.).

Mientras el coleccionista ganó tiempo armando con paciencia metódica una copa de casi tres mil fichas, él también se ha frotado las manos por la emoción y el dinero que gastará por el Álbum de nuestra vida, como ha denominado la versión de 2026 su fabricante Panini.

Y cómo sucede en la vida, que casi nunca ocurren las cosas cuando se quiere sino cuando se puede, los coleccionistas debieron esperar más de lo habitual para conseguir su álbum de selecciones y los sobres con las calcomanías de los jugadores. Hasta Rusia 2018 el álbum mundialista solía salir alrededor de la Semana Santa.

La tradición cambió en Qatar 2022, que se jugó excepcionalmente entre noviembre y diciembre de ese año. En la cita de 2026 participarán por primera vez 48 selecciones, las últimas clasificadas en marzo tras el repechaje, por lo que el álbum salió a la venta en mayo.

“Este Mundial tiene más equipos, o un incremento de 50%. El álbum era de 80 páginas, pero el nuevo tiene 112”, específica Juan Carlos Jiménez, uno de los coleccionistas de álbumes mundialistas más reconocidos en Panamá.

Habiendo iniciado su pasión en la edición de México 86, Jiménez es un laboratorista de los álbumes que emite un diagnóstico sobre el de 2026, que lleva 980 láminas: “Sin contar las figuritas duplicadas, sería necesario comprar 140 sobres, cada uno lleva 7 jugadores”.

Aunque todo diagnóstico tiene su margen de error, Jiménez calcula que “si tenemos un 50% de duplicadas, entonces serían 210 los sobres que deberán comprarse”, cada uno a $121. Es decir que por sus manos pasarán unas 1,410 láminas, preferentemente de futbolistas canjeables si salen repetidos.

“Yo por lo tanto compraré tres cajas de 104 de sobres para ver si puedo llenar el álbum”, en un horizonte temporal de una a cuatro semanas, anticipa Jiménez. Es un tiempo preciso antes del inicio del Mundial, cuando la fanaticada habrá gastado cerca de $960, y más el I.T.B.MS. terminará rondando los mil dólares.