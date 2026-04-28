Panamá, 28 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Mundial se desarrollará en ‘un ambiente de miedo’, según varias ONG

    EFE
    El Mundial se desarrollará en ‘un ambiente de miedo’, según varias ONG
    Una réplica de un balón de fútbol de la Copa Mundial durante una conferencia de prensa para anunciar, junto con el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York/Nueva Jersey. EFE/EPA/SARAH YENESEL

    El Mundial 2026 se desarrollará, según representantes de varias ONG que participaron este lunes en un acto organizado por ‘Human Rights Watch’, “en un ambiente de miedo” debido a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los inmigrantes que puede afectar también a aficionados y periodistas que quieran asistir al torneo.

    “Se suponía que iba a ser el primer Mundial con un reglamento claro de derechos humanos y protección para trabajadores, aficionados, jugadores y comunidades. En lugar de ello, la administración de EEUU, con su brutal política de inmigración, sus medidas discriminatorias y sus amenazas a la libertad de prensa hace que el torneo corra el riesgo de ser definido como el torneo del miedo y la exclusión”, dijo la directora de Iniciativas Globales de ‘Human Rights Watch’, Minky Worden.

    Según la misma organización, los miembros de las comunidades migrantes que vayan a los estadios o a las zonas de aficionados a apoyar a las selecciones de sus países de origen corren el riesgo de caer en la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

    Además, los aficionados de muchos países no podrán ingresar a EEUU debido a las restricciones impuestas por la administración Trump para la concesión de visados.

    Ante esa situación, según la directora ejecutiva de la organización ‘Sport&Rights Alliance’, Andrea Florence, la FIFA, lejos de tratar de ejercer presión sobre la administración de EEUU, procura contribuir a lavar su imagen.

    “La FIFA no ha hecho nada frente a la situación actual. Por el contrario, ha tratado de lavar su imagen dándole el así llamado Premio de la Paz”, aseguró.

    El Mundial de 2026, que organizan EEUU, Canadá y México, se disputará después de los de Rusia y Catar, dos sedes que los participantes calificaron de “problemáticas” desde el punto de vista de los derechos humanos.

    “Veníamos de dos torneos problemáticos y esperábamos que este fuera distinto y entonces llegó la administración Trump”, dijo el director de Reporteros sin Fronteras para Alemania, Christin Mihr.

    Martin Endemabbm, de la organización de aficionados ‘Football Supporters Europe’, destacó que mientras las autoridades cataríes se esforzaron por mostrar la mejor cara posible de su país en cuanto a los derechos humanos antes del Mundial, a la administración Trump “el tema la tiene sin cuidado”.

    “No quiero ni pensar en lo que puede pasar si hay alguna protesta cerca de los estadios”, dijo.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más
    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad. Leer más