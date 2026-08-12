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    Fútbol

    El mundialista Jorge Gutiérrez desembarca en el Universitario de Deportes

    El lateral izquierdo panameño viene de dos goles y nueve asistencias en el último año con el Deportivo La Guaira de Venezuela.

    Guillermo Pineda G.
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    El mundialista Jorge Gutiérrez desembarca en el Universitario de Deportes
    Gutiérrez llega al fútbol peruano. Cortesía

    El panameño Jorge Gutiérrez fue anunciado este miércoles 12 como nuevo jugador del Club Universitario de Deportes, el equipo donde destacó Alberto Quintero.

    A sus 27 años, el defensor llega a Universitario después de de formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 2026.

    Gutiérrez fue convocado por Thomas Christiansen para el Mundial, después de participar en cinco partidos de las eliminatorias de la Concacaf que llevaron a Panamá a conseguir su clasificación para la segunda Copa del Mundo de su historia. También integró los equipos que disputaron la Copa Oro 2025 y la Liga de Naciones de la Concacaf.

    “Jorge Abdiel Gutiérrez, futbolista internacional con su selección y mundialista en la Copa de la FIFA 2026”, destacó Universitario en el comunicado con el que anunció su incorporación.

    El panameño será el tercer jugador de su país en vestir la camiseta crema, después de los recordados Luis Tejada y Alberto Quintero. Además, Gutiérrez ya conoce el Estadio Monumental, donde estuvo presente con la selección panameña durante la Noche Crema de 2025.

    Tauro FC, Melilla en España y Deportivo La Guaira de Venezuela fueron sus clubes antes de llegar a Perú.

    Gutiérrez, tetracampeón con el equipo taurino, encontró continuidad en La Guaira y acumuló más de 80 partidos en todas las competiciones durante sus primeras temporadas.

    Su mejor registro ofensivo llegó precisamente en esta última temporada, cuando disputó 35 encuentros, marcó dos goles y repartió nueve asistencias, la cifra más alta de su carrera en este apartado.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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