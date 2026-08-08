El mundo del fútbol despide a Jorge Messi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hasta el momento la familia Messi no ha emitido una comunicación propia sobre el suceso.

Figuras e instituciones del fútbol despidieron a Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años durante las primeras horas del sábado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) por las derivaciones de una larga enfermedad.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó el deceso en un comunicado y determinó que como homenaje a su figura se realice un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías profesionales y la utilización de un brazalete negro por parte del árbitros, jugadores y cuerpos técnicos.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del futbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, agregó el comunicado de AFA.

La Conmebol utilizó su cuenta de X para compadecerse de la familia Messi: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

El club Newell’s Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: “Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

“Gracias por enseñarle a amar estos colores”, agregaron desde ‘La Lepra’, club del que los Messi son fanáticos.

La institución rojinegra también izó banderas a media asta este sábado en su predio de entrenamiento para homenajearlo.

Bandera a media asta en la jornada de Juveniles en Bella Vista por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. pic.twitter.com/4yO9HtPrXQ — Necesidad Extrema (@NecesidadEXT) August 8, 2026

El expresidente Juan Gaspart del club Barcelona de España, del que el jugador argentino fue canterano y máxima estrella, concedió una entrevista en Radio Con Vos de Argentina, en la que dijo que Jorge Messi fue su “amigo”: “No concibo a ‘Leo’ Messi sin su padre y por tanto es una pérdida importante”.

"Una perdida importante": Joan Gaspart, ex presidente de FC Barcelona, tras la noticia por el fallecimiento de Jorge Messi.

"Doblemente triste, por la amistad que tenía con Jorge, y por lo mucho que me consta que él ha representado en la vida futbolistica de Leo", agregó. pic.twitter.com/MNQUNlMpo6 — Un día casi perfecto (@Casiperfecto899) August 8, 2026

“Jorge puso en medio el pensamiento familiar por encima del pensamiento deportivo. Todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso de su persona”, agregó Gaspart.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a través de redes sociales a las condolencias por la muerte: “Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP”.

La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.



Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor.



Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP. pic.twitter.com/NBjZ95Y37N — RFEF (@rfef) August 8, 2026

El Sanatorio Centro de Rosario, en el que el padre del futbolista estaba ingresado, informó que el fallecimiento ocurrió el sábado a las 02:00 hora local (05.00 GMT).

Hasta el momento la familia Messi no ha emitido una comunicación propia sobre el suceso.