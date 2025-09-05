El muro de Mosquera y la voz de Fajardo sobre el empate de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El guardameta Orlando Mosquera, uno de los héroes en el empate de Panamá (0-0), reconoció el buen nivel de los jugadores de Surinam y la dificultad del compromiso en el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

“Tenemos un buen equipo, pero Surinam también tiene muy buenos jugadores individuales que juegan en grandes ligas. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil”, señaló Mosquera, quien fue determinante en varias intervenciones bajo la lluvia y en una cancha complicada.

“Logramos sacar un punto fuera de casa que también es muy importante para nosotros”, agregó.

El portero destacó que, pese a las condiciones adversas —brisa, lluvia y el empuje del rival—, Panamá hizo lo necesario para buscar los tres puntos, aunque finalmente quedó con un empate.

“No hay quejas, hicimos lo que pudimos para sacar los tres puntos. No se dio así, nos vamos con un punto y ahora queda cerrar en casa de la mejor manera”, agregó.

Por su parte, el delantero José Fajardo subrayó la importancia de rescatar al menos una unidad en suelo visitante, recordando que estos son los partidos típicos de eliminatorias.

“La idea no era perder, se rescató un punto que es lo más importante. Ahora toca descansar y pensar en el lunes, ganar en casa”, comentó el delantero de la Universidad Católica de Ecuador.

“La eliminatoria va a ser así, todos los partidos visitantes van a ser duros porque los rivales se hacen fuertes en casa. Las cosas se nos van a dar, y esperamos que el lunes podamos sacar la victoria”, cerró.

El próximo duelo de La Roja será el lunes 8 de septiembre, cuando se midan al onceno chapín, en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m.