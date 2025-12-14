El Museo del Deporte Panameño abrió sus puertas y revive las grandes gestas nacionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño vivió este domingo 14 de diciembre una jornada especial al abrir sus puertas al público de manera gratuita, en un horario comprendido entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., permitiendo que cientos de visitantes se reencontraran con la historia, las gestas y los protagonistas que han engrandecido el nombre de Panamá a través del deporte.

Fanáticos observan artículos de los grandes ligas panameños. Foto: Isaac Ortega

Ubicado en la Calzada de Amador, el museo se convirtió en un punto de encuentro familiar y cultural, donde el silencio respetuoso de las vitrinas contrastó con la emoción de quienes recorrían sus salas.

Niños, jóvenes y adultos caminaron entre recuerdos que trascienden generaciones con las medallas, uniformes, fotografías y objetos cargados de simbolismo que narran el esfuerzo, la disciplina y los sueños cumplidos de los grandes atletas panameños.

Entra del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño. Foto: Isaac Ortega

Esta apertura al público se dio tras la inauguración oficial en julio, acto que contó con atletas históricos y figuras emblemáticas del deporte nacional.

El recinto ha sido concebido como un espacio de preservación y homenaje, pero también como un punto de aprendizaje y reflexión sobre el camino recorrido por Panamá en el ámbito deportivo.

Laffit Alejandro Pincay Jr. es otra de nuestras leyendas del deporte. Foto: Isaac Ortega

Este lugar ofrece salas interactivas y audiovisuales, además de una línea de tiempo que recoge momentos inolvidables protagonizados por íconos como Mariano Rivera, Atheyna Bylon, Irving Saladino y Lloyd LaBeach, entre muchos otros.

Cada sección invita a detenerse y a comprender la magnitud de los logros que llevaron la bandera panameña a lo más alto del escenario internacional.

Julio César Dely Valdés dejó su huella en el fútbol de Uruguay, Italia y España. Foto: Isaac Ortega

Esta jornada del domingo no solo permitió conocer el museo, sino también acercar el legado deportivo a la ciudadanía, reafirmando su valor educativa y cultural.

Irving Saladino ganó la medalla de oro en salto largo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008