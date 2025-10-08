Panamá, 08 de octubre del 2025

    El Nacional de béisbol juvenil arrancará el 3 de enero de 2026 en Aguadulce

    Henry Cárdenas P.
    La temporada de béisbol arrancará el 3 de enero de 2026.

    La edición 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil arrancará el 3 de enero de 2026, confirmó este miércoles la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), que anunció que el partido inaugural será entre las novenas de Coclé y Colón.

    La federación adelantó que el partido de inauguración tendrá como escenario el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, casa de La Leña Roja coclesana, a partir de las 7:00 p.m.

    Los actos protocolares de la apertura del torneo nacional comenzarán a las 5:30 p.m.

    La Fedebeis informó que para el torneo 2026 se permitirá a los equipos incluir en sus rosters a peloteros mayores de 18 años de edad.

    Coclé es el actual campeón de la categoría, luego de superar en la final de la temporada pasada a Chiriquí en cinco partidos.

    El reglamento para esta categoría establece que se utilizarán dos peloteros mayores de 18 años como lanzadores y otros dos mayores de 18 años como jugadores de cuadro.

    Se informó que la plenaria de la federación acordó el uso de cuatro árbitros en todas las series y los congresillos administrativo y técnico se llevarán a cabo el 22 de diciembre.

