El negocio de la Champions League: estos son los millones que estarán en juego

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un club que termine levantando el título podría superar los 100 millones de euros en ingresos por premios de la UEFA, sin contar otros ingresos comerciales y de taquilla.

El campeón de la UEFA Champions League 2026-2027 recibirá 6.5 millones de euros (7.6 millones de dólares) por ganar la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, cifra a la que sumará las cantidades acumuladas de la fase liga, en la que obtendrá 2.1 millones de euros (2.5 millones de dólares) por victoria, y las de las eliminatorias posteriores.

La UEFA estima distribuir un total de 3 mil 317 millones de euros entre los clubes participantes en sus competiciones.

De estos, 2 mil 467 millones de euros (74.38 %) se repartirán entre los de la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones de euros (17,02 %) entre los de la Europa League y 285 millones de euros (8,60 %) entre los de la Conference League.

Según los datos comunicados a las federaciones por la UEFA, el dinero se dividirá en tres partidas: una cantidad igual por entrar en la fase liga de cada competición, otra por rendimiento y otra denominada ‘value pillar’, variable que combina el mercado audiovisual de cada país con los coeficientes europeos de los clubes, por lo que cada participante recibe una cantidad diferente.

En la Champions cada uno de los 36 clubes de la fase de liga tendrá una asignación de 18.6 millones de euros (21.8 millones de dólares), divididos en un primer pago de 17.9 millones y un saldo final de 750 mil euros.

Por rendimiento recibirán 2,1 millones de euros por victoria y 700 mil euros por empate.

La clasificación para los octavos de final supondrá 11 millones de euros; para cuartos 12,5 millones de euros; para semifinales 15 millones de euros y por alcanzar la final 18,5 millones de euros.

El campeón que levante el título recibirá 6,5 millones de euros adicionales por ganar la final.

La UEFA prevé además una prima por clasificación en la fase liga, tras la que cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275 mil euros.

El último clasificado recibirá una parte y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes.

También habrá un bonus adicional por posición, de forma que los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán 2 millones de euros y los situados del noveno al decimosexto 1 millón de euros.

Para el denominado value pillar, la UEFA estima 853 millones de euros.

Europa y Conference

Las cifras previstas por la UEFA para los clubes de la Liga Europa establecen 4,31 millones de euros (5 millones de dólares) para cada uno de los 36 participantes en la fase liga.

Por rendimiento en esta, cada victoria supondrá 450 mil euros y cada empate 150 mil euros.

Los clubes que acaben clasificados del primer al octavo puesto recibirán una cantidad adicional de 600 mil euros y los ubicados del 9 al 16 300.000 euros.

La clasificación para el play-off supondrá 300 mil euros; para octavos 1,75 millones de euros; para cuartos 2,5 millones de euros, para semifinales 4,2 millones de euros y para la final 7 millones de euros para cada equipo.

El equipo que alce el título el 26 de mayo en Frankfurt (Alemania) obtendrá además 6 millones de euros (7 millones de dólares).

En la Conference League cada uno de los 36 clasificados para la fase liga partirán con 3,17 millones de euros (3,7 millones de dólares) y en esta recibirán 400 mil euros por victoria y 133 mil euros por empate.

Los que acaben del puesto 1 al 8 añadirán 400 mil euros y del 9 al 16 200 mil euros.

La clasificación para los play-offs supondrá a cada club 200 mil euros más; para octavos 800 mil euros; para cuartos de final 1,3 millones de euros, para semifinales 2,5 millones de euros y para la final 4 millones de euros (4,7 millones de dólares).

Ganar el título en Estambul el 2 de junio añadirá al campeón 3 millones de euros (3,51 millones de dólares).

Para el value pillar de la Europa League la UEFA reserva 198 millones de euros (231,66 millones de dólares) y para el de la Conference League 57 millones de euros (66,69 millones de dólares).