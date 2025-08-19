El Newcastle United, el club más rico y al que pocos quieren ir

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Newcastle United, respaldado por la riqueza del fondo soberano saudí y considerado el club más rico del mundo, atraviesa un verano convulso en el mercado de fichajes ya que, a pesar de su músculo financiero y de ofrecer el escaparate de la Liga de Campeones, el conjunto de Eddie Howe ha visto cómo varios de sus principales objetivos han elegido otros destinos, y mientras tanto, Alexander Isak mantiene su voluntad de dejar la entidad y fichar por el Liverpool.

🗣️ "Sell him, get £120m and buy three players"



Jamie O'Hara believes Newcastle should sell Alexander Isak to Liverpool

La situación de Isak condiciona todo el plan deportivo y el desgaste se multiplica por la acumulación de negativas, como Hugo Ekitiké, Benjamin Šeško, João Pedro y Bryan Mbeumo, entre otros, que se decantaron por otras ofertas dentro de la Premier League.

Hasta ahora, las ‘Urracas’ solo han incorporado a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Jacob Ramsey (Aston Villa) y Malick Thiaw (Milan), en una inversión de casi 150 millones de euros.

Uno de los jugadores más pretendidos, el francés Hugo Ekitiké, eligió al Liverpool pese a que Newcastle había negociado directamente con el Eintracht Fráncfort, justificando su decisión en la proyección deportiva de los ‘reds’.

Hugo Ekitike shows his love for the Liverpool badge

Argumentos similares utilizó el esloveno Šeško, quien también dio la espalda a los de St. James’ Park y, pese a la potente oferta económica, optó por el Manchester United, convencido por un proyecto a medio y largo plazo, a pesar de que los ‘red devils’ no disputarán competición europea tras terminar decimoquintos en la Premier y caer en la final de la Liga Europa ante el Tottenham.

Otros rechazos notables incluyen a João Pedro, que fichó por el Chelsea en una operación cercana a los 60 millones de euros, y a Bryan Mbeumo, que terminó en el Manchester United por 65 millones, cifra récord en la venta del Brentford.

El intento por Morgan Gibbs-White tampoco prosperó al ser blindado y renovado por el Nottingham Forest, tras un verano lleno de especulaciones.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028.

La única operación todavía abierta es la de Yoane Wissa, compañero de Mbeumo en el Brentford, con el que el Newcastle mantiene contactos. El propio jugador, en un gesto de presión, eliminó todas las referencias al club en sus redes sociales.

La acumulación de negativas y la incertidumbre en torno a Alexander Isak ponen de relieve la dificultad de la entidad para transformar su músculo económico en fichajes de impacto. A pesar de haber conquistado recientemente la Copa de la Liga y de regresar a la Liga de Campeones, el Newcastle no ha logrado seducir a las grandes estrellas del mercado.

El propio Howe reconoció la necesidad de “ser pacientes” y de “dar con el perfil adecuado”, pero el tiempo corre en contra, a poco más de diez días para el cierre del mercado, en un verano en el que el Newcastle se ha convertido en el club más rico y, paradójicamente, en el más rechazado.