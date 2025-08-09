El Norwich de Coto Córdoba inicia el Championship con el pie izquierdo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño José Coto Córdoba fue titular en el debut del Norwich City en la temporada 2025/26 de la Sky Bet Championship. El equipo canario empezó la nueva temporada con derrota 1-2 ante el Millwall en Carrow Road.

El encuentro marcó el estreno oficial de Liam Manning como entrenador del Norwich, con un once inicial que incluyó a cinco fichajes: Vladan Kovačević, Jakov Medić, Harry Darling, Jeffrey Schlupp y Mirko Topić, además del propio Córdoba, quien ocupó el puesto izquierdo en la línea de tres defensores centrales.

La primera mitad ofreció pocas emociones claras. El debutante Topić tuvo la primera oportunidad del partido, pero su remate fue bloqueado por el defensa visitante Japhet Tanganga. Jacob Wright y Amankwah Forson intentaron sorprender con disparos a balón parado, mientras que Kovačević respondió bien para evitar el gol de Mihailo Ivanović poco antes del descanso.

El marcador se movió en la segunda parte. A los 51 minutos, un pase de Tristan Crama encontró a Neghli, quien definió con potencia para adelantar a Millwall. Sin embargo, la reacción local fue inmediata: apenas cuatro minutos después, Josh Sargent presionó al portero Steven Benda, bloqueó su despeje y el balón terminó en el fondo de la red para el 1-1.

Norwich buscó la remontada con el ingreso de Mathias Kvistgaarden en el minuto 59 y de Ben Chrisene en el 70. Este último estuvo cerca de poner en ventaja a los de casa tras un centro de Wright, pero no logró concretar la jugada.

La sentencia llegó a siete minutos del final. Alfie Doughty filtró un pase en profundidad que Macaulay Langstaff aprovechó para batir con frialdad a Kovačević, firmando el 1-2 definitivo para los dirigidos por Alex Neil.

Córdoba completó un partido sólido en defensa, siendo el de nota más alta en el tridente defensivo.

El próximo compromiso de los Canarios será este martes por la primera ronda de la Carabao Cup, visitando al Watford.