NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El italiano Roberto De Zerbi fue anunciado como nuevo técnico de los Spurs con la misión de evitar el descenso y tras un polémico paso por el Marsella que incluyó tensiones con el panameño Michael Amir Murillo.

El italiano Roberto De Zerbi fue anunciado como nuevo director técnico del Tottenham Hotspur, en medio de una temporada complicada en la que el club londinense lucha por evitar el descenso en la Premier League.

El estratega llega como el tercer entrenador del equipo en la campaña, tras la salida del croata Igor Tudor, con la misión urgente de enderezar el rumbo de los Spurs, que se encuentran a solo un punto de la zona del descenso cuando restan siete jornadas por disputarse.

Amir Murillo junto al entrenador Roberto De Zerbi.

De Zerbi firmó un contrato por cinco años, en el que se incluye un incentivo económico si logra asegurar la permanencia del club en la máxima categoría del fútbol inglés, un objetivo prioritario para una institución que no desciende desde 1978.

El técnico italiano cuenta con experiencia en Inglaterra tras su paso por el Brighton & Hove Albion, donde dirigió entre 2022 y 2024. Sin embargo, su etapa más reciente en el Olympique de Marsella terminó de forma abrupta el pasado mes de febrero.

Fue precisamente en el conjunto francés donde protagonizó un episodio que tuvo repercusión en el fútbol panameño. Durante su gestión, De Zerbi cuestionó públicamente la actitud y el compromiso del lateral Michael Amir Murillo, a quien señaló por una supuesta falta de hambre competitiva.

Aquellas declaraciones marcaron un punto de quiebre en la relación entre el técnico y el jugador istmeño y terminaron influyendo en la salida de Murillo del Marsella, quien posteriormente continuó su carrera en el Beşiktaş.

Ahora, De Zerbi afronta un nuevo reto en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo, con la presión de salvar al Tottenham y reivindicar su imagen tras su salida del fútbol francés.

El italiano debutará en el banquillo de los “Spurs” este domingo, cuando visite al Sunderland, en un duelo clave en la lucha por la permanencia, mientras desde Panamá se sigue de cerca su recorrido, inevitablemente ligado al reciente capítulo vivido con uno de los referentes de la selección nacional.