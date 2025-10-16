Panamá, 16 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    El Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en Panamá

    Jaime Heilbron
    El Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en Panamá
    Los equipos Atlántico (sup.) y Pacífico (inf.) se enfrentarán en la tercera edición de la Oceans Cup 2025, a celebrarse en el Club de Golf de Panamá el 25 y 26 de octubre de 2025. LP / Anel Asprilla.

    Este miércoles se celebró el sorteo de los equipos de la tercera edición del Oceans Cup, el torneo juvenil por equipos de mayor prestigio en el calendario golfístico panameño. El evento se celebró en el Audi Center de Santa Maria.

    El certamen, inspirado en la Ryder Cup, reúne a los 30 mejores golfistas, tanto masculinos como femeninos, del ranking nacional entre las edades de 10 y 18 años. Quince golfistas pertenecerán al equipo Pacífico, liderado por Mike Norman y Mike Dunne como capitanes, y otros quince al equipo Atlántico, capitaneado por Floro Castellanosy Jean Louis Ducruet.

    El Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en Panamá
    Joaquín Boyd, director del torneo, se dirige a los golfistas y demás asistentes al sorteo del certamen. LP / Anel Asprilla.

    Los dos equipos son llamados así en honor a los dos océanos en los cuales el istmo de Panamá mantiene costas, de los cuales también deriva el nombre del torneo.

    Los equipos quedaron compuestos de la siguiente manera:

    Equipo Pacífico (Co-capitanes: Mike Norman y Mike Dunne): Alejandro Arias, Sofía Jaén, Juan José Rodríguez, Carlos Robleto, José Miguel Ríos, Ian Btesh, Ricardo Arango, Leo Benedetti, Carlos Raúl Duncan, Diego Alfaro, Frank Morrice, Felipe Ruiz, Juan Carlos Soto, Ana Lucía Ureña y Ricardo Arturo González.

    Equipo Atlántico (Co-capitanes: Floro Castellanos y Jean Louis Ducruet): Pablo Brenes, Juan Raúl Boyd, Daniel Hylton, Óscar Espino, Felipe Duncan, Alessandra Arango, Carlos Sacre, Liz Marie González, Juan David Arias, Mateo Ospina, Thiago Shockness, Diego Downs, Aurelio Manuel Gómez Sandoval, Ricardo Andrés Quintero y José Sossa.

    El Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en Panamá
    Los 30 mejores golfistas juveniles del país competirán en esta tercera edición de la Oceans Cup. LP / Anel Asprilla.

    El torneo se jugará a lo largo de dos días, tres modalidades y 36 hoyos. La primera modalidad será nueve hoyos bajo el formato “best ball”, donde en duelos de dúos, el mejor resultado individual de cada hoyo será el que contará. Por ejemplo, si un jugador de un dúo tira para cuatro en el primer hoyo y el otro tira para tres, el tres será el resultado de ese hoyo.

    La segunda modalidad, el sábado en la tarde, será “mexican best ball”. El formato es similar al anterior, solo que en lugar de elegir el mejor resultado de cada hoyo, se elige el mejor tiro, completando así los 18 hoyos del primer día.

    El Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en Panamá
    Los 30 mejores golfistas juveniles del país competirán en esta tercera edición de la Oceans Cup. LP / Anel Asprilla.

    La tercera y última modalidad será de 18 hoyos el último día bajo “match play”. Este formato enfrentará a jugadores rivales de cada equipo en duelos individuales. Cada victoria sumará un punto a su equipo.

    El certamen se celebrará los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en la cancha del Club de Golf de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


