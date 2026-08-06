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    Fútbol

    El Olimpia hondureño remonta en Penonomé y deja a Umecit al borde de la eliminación

    Umecit se adelantó con un tempranero gol de Hiberto Peralta, pero el equipo hondureño reaccionó y se llevó los tres puntos.

    Guillermo Pineda G.
    El Olimpia hondureño remonta en Penonomé y deja a Umecit al borde de la eliminación
    Hiberto Peralta (d) disputa el balón este miércoles, en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf entre Umecit y Olimpia en el estadio Universidad Latina en Penonomé. EFE/ Bienvenido Velasco

    El Umecit FC volvió a quedarse con las manos vacías en la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto panameño sufrió una derrota por 2-1 frente al Olimpia de Honduras en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, y continúa sin conocer la victoria ni sumar puntos en su primera participación en una competencia oficial de la confederación.

    Después de caer por idéntico marcador en su estreno ante Saprissa de Costa Rica, el equipo dirigido por el venezolano Julio Infante tenía la necesidad de reaccionar.

    Sin embargo, pese a un arranque ilusionante, terminó cediendo ante la experiencia y el poder ofensivo de uno de los grandes favoritos del certamen.

    Umecit, que obtuvo su clasificación al certamen como el equipo no finalista con más puntos acumulados en los dos últimos torneos de la LPF, mostró una imagen renovada desde el inicio. Infante realizó cinco modificaciones respecto al once que debutó la semana anterior, buscando mayor equilibrio y profundidad en ataque.

    La apuesta dio resultado muy temprano. Apenas a los cinco minutos, Ronaldo Ford filtró a Alberto Saldaña por el sector izquierdo. El atacante envió un centro preciso al segundo poste, donde apareció completamente solo Hiberto Peralta para definir de primera y vencer al guardameta hondureño Edrick Menjívar, desatando la celebración de la afición local.

    No obstante, la ventaja duró poco frente a un Olimpia que comenzó a monopolizar el balón y a generar constantes aproximaciones sobre el arco defendido por Celino Hinojosa.

    La igualdad llegó a través de una jugada a balón parado. En un saque de esquina, Hinojosa salió a destiempo para intentar despejar el envío al primer poste, situación que aprovechó Raúl García para conectar el balón y marcar el 1-1.

    El conjunto hondureño mantuvo la presión durante el complemento y encontró el tanto de la remontada gracias a Imanol Enríquez, quien estuvo atento para capitalizar un rebote concedido por Hinojosa dentro del área y enviar el balón al fondo de la red.

    Aunque Umecit intentó reaccionar en los minutos finales, no logró generar el volumen ofensivo suficiente para inquietar nuevamente a Menjívar y terminó encajando su segunda derrota consecutiva en el torneo.

    El panorama ahora obliga al conjunto panameño a conseguir un resultado positivo en la tercera jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Su próximo compromiso será la próxima semana frente al Alianza de El Salvador en el estadio Rommel Fernández, mientras que cerrará la fase de grupos como visitante ante el Deportivo Mixco de Guatemala.

    Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto hondureño. Olimpia terminó con un 62 % de posesión del balón, realizó 20 remates, siete de ellos a portería, y ejecutó siete tiros de esquina. Umecit respondió con 13 disparos, tres entre los tres palos, y únicamente cobró dos saques de esquina durante todo el encuentro.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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