El Olympique de Marsella queda eliminado tras derrota ante el Brujas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo belga dominó el encuentro desde el inicio con goles rápidos de Diakhon, Vermant y Stankovic, mientras que el Marsella quedó eliminado.

El Brujas goleó en casa al Olympique de Marsella (3-0) y consiguió situarse entre los 24 primeros al término de la primera fase de la Liga de Campeones para poder disputar, al contrario que los visitantes tras un fatídico desenlace, los dieciseisavos de final de la competición europea.

El encuentro comenzó con toda una declaración de intenciones del Brujas, que le endosó a los visitantes dos goles en los primeros once minutos de juego, dejando prácticamente en la lona a un Marsella al que le costó arrancar al inicio del juego.

⏱️ 90+5’ | #CLUOM 3️⃣-0️⃣



Fin du match, nos Olympiens s’inclinent face au Club Bruges.



L’OM doit attendre le résultat des autres rencontres pour connaitre son destin. pic.twitter.com/zwzPGULSJC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026

El primer tanto llegó a los cuatro minutos, tras un pase orientado a la frontal del área desde el costado izquierdo que el capitán Vanaken dejó pasar y que permitió a Diakhon recibir prácticamente solo frente a la meta del argentino Rulli, que llegó a blocar un disparo que finalmente se desvió al fondo de la red.

Apenas seis minutos después llegaría el segundo tanto local. Rescatando un balón en profundidad que parecía que se marchaba junto al banderín del córner en el costado derecho, Stankovic arma un pase que recibe de primeras Vermant y manda fuerte y ajustado al palo izquierdo de Rulli, que no llegó a despejar el esférico.

Poco pudo hacer un Marsella que tuvo algún destello en el plano ofensivo gracias a Greenwood, que fue el que más cerca estuvo de recortar distancias, primero a balón parado con un tiro libre que mandó por encima del travesaño local, y luego con un potente disparo desde la línea de tres cuartos que paró Mignolet.

At the break in all 18 games 😅#UCL pic.twitter.com/qJgkA0rQ4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

El dominio del Brujas se desinfló conforme avanzaron los minutos y, tras el descanso, los visitantes se rearmaron y consiguieron controlar el juego antes de que los locales tuvieran una clara ocasión para aumentar la brecha en el marcador.

A los 50 minutos de juego, una internada de Forbs desde el costado derecho que, tras regatear a Medina, entra en el área y sirve en bandeja a Diakhon un balón que podría haber rematado a placer, pero que falló en el control y perdió para asombro del público local y sus compañeros.

Tras esta ocasión, el Marsella comenzó a llegar con más facilidad al área rival y durante 20 minutos monopolizó las ocasiones, aunque enfrente se encontró con un Mignolet que fue el gran protagonista del Brujas en el segundo tiempo, desviando disparos de Kondogbia y Weah, que no cejaron en su empeño de intentar recortar el marcador.

Pero al igual que sucediera en la segunda diana, una buena contra que pilló al Marsella descolocado en el verde permitió al Club Brujas poner más tierra de por medio con un tercer tanto obra de Stankovic tras un pase de Forbes, que dejó atrás a varios rivales a base de regates y que le sirvió un balón que consiguió transformar.

Poco más pudo hacer un Marsella que se vio superado por los locales en gran parte del encuentro, y que finaliza su paso por la competición europea con un saldo final de tres victorias y cinco derrotas tras disputarse las ocho jornadas de esta primera fase del campeonato.

El conjunto francés, que al término de su encuentro se mantenía en el puesto 24, cayó eliminado a los pocos minutos después de que el Benfica le arrebatara la última plaza en dieciseisavos tras un gol en el descuento en su encuentro ante el Real Madrid que le hacía ganar en diferencia de goles.