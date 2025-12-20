Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Refuerzo

    El Oporto anuncia la contratación del brasileño Thiago Silva

    EFE
    El Oporto anuncia la contratación del brasileño Thiago Silva
    Thiago Silva de Fluminense en foto de archivo de Joao Guilherme. EFE

    El Oporto anunció este sábado que el defensa brasileño Thiago Silva será refuerzo del Oporto desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar una temporada más.

    Los dragones dieron a conocer la noticia en un comunicado, donde precisaron que el defensor de 41 años llega “a coste cero” al estar libre tras desvincularse recientemente del Fluminense.

    Thiago Silva regresa al club al que ya representó en la temporada 2004/05 cuando militó, entonces, en el Oporto B.

    “Es, por tanto, como el cierre de un ciclo perfecto, con el regreso a un lugar conocido, en busca de lo que faltaba en su momento: la gloria en el primer equipo”, escribió el conjunto luso.

    En declaraciones al club, el futbolista aseguró estar “feliz y halagado” por volver a los ‘dragones’, así como “super motivado” para ayudar.

    Durante su carrera, Silva ha jugado para equipos como el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, marcando en todos ellos más de 100 goles y ganando títulos.

    Llega al Oporto con 31 trofeos conquistados, incluyendo una Liga de los Campeones, un Mundial de Clubes, una Copa de Brasil y seis Ligas de Francia.

    A estos títulos se les suma una Copa América y una Copa de las Confederaciones, conquistadas con la selección brasileña, con la que suma 113 internacionalizaciones.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más