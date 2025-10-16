El país será sede del World Kido Federation Latin America Summit 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá se convertirá en el centro del arte marcial coreano Hapkido al recibir, del 24 al 26 de octubre, el World Kido Federation Latin America Summit 2025, un evento que reunirá a maestros, instructores y practicantes de distintos países del continente.

Será la primera edición de esta cumbre realizada fuera de Corea o Estados Unidos, lo que consolida al país como un punto estratégico para la expansión del Hapkido en América Latina.

Durante tres días se desarrollarán exhibiciones técnicas, seminarios y sesiones de entrenamiento intensivo dirigidas por reconocidos expertos internacionales.

El evento será encabezado por el Gran Maestro Steve Sung Kwon Seo, presidente de la World Kido Federation (WKF) y una de las figuras más respetadas en el mundo de las artes marciales tradicionales coreanas.

Con más de 40 años de experiencia, cinturón negro 8.º Dan y título de Gran Maestro Internacional de Hapkido, Seo ha dedicado su carrera a preservar la autenticidad de las artes marciales coreanas y a promover su práctica a nivel global. Su presencia en Panamá refuerza la relevancia y el prestigio del evento.

Programa y actividades del Summit

El encuentro iniciará el viernes 24 de octubre con una reunión de bienvenida y una visita al Dojang del Gran Maestro Vergara, donde los participantes compartirán experiencias y conocimientos.

El sábado 25 se realizará la ceremonia de apertura oficial con la asistencia del embajador de Corea en Panamá, S.E. Han Byoung-Jin, seguida de presentaciones, demostraciones por país y una jornada de entrenamiento con el Gran Maestro Steve Seo.

Esa noche se llevará a cabo la Cena de Gala, con ceremonia de promociones y entrega de reconocimientos.

El domingo 26 se cerrará el evento con nuevas sesiones de práctica avanzada y la ceremonia de clausura.

Panamá, nuevo centro del Hapkido latinoamericano

El World Kido Federation Latin America Summit 2025 representa un paso histórico para la comunidad marcial panameña, que por primera vez acoge un encuentro de esta magnitud.

Más allá del entrenamiento físico, el evento promueve valores como la disciplina, el respeto y la unión cultural, pilares fundamentales del Hapkido.

Durante este fin de semana, Panamá será el epicentro del Hapkido en Latinoamérica, reafirmando su posición como anfitrión de grandes eventos internacionales y puente entre culturas.